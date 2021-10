Llama CTM a qué empresarios ofrezcan trabajos decentes

León, Gto.- En el marco de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Guanajuato, hizo un llamado a los empresarios del estado a generar empleos dignos para los ciudadanos, con prestaciones, valor agregado y con liderazgo humanista, sobre todo en estos momentos de la pandemia a causa del Covid-19.

“Este día es muy importante para todos, para hacer conciencia, sobre todo los empresarios de que el trabajo decente se tiene que llevar a cabo a como dé lugar, porque si no nuestros trabajos van a ser no valorados en el mundo y México, a través de los tratados de libre comercio, cada vez este tipo de circunstancias se van a ver más”, dijo el dirigente.

Agregó que es importante que los empresarios tomen en cuenta toda la normatividad de la Ley Federal del Trabajo, para que más empresas globales puedan confiar en la capacidad laboral que tiene México y en especial Guanajuato, que busca crecer constantemente en inversión extranjera y que esa es su apuesta.





Varela Flores dijo que algunas empresas todavía siguen trabajando con menores de edad, lo que está muy castigado en México, porque esos jóvenes tienen que estar estudiando, capacitándose para la vida, pero no laborando en lugares donde no cuentan con garantías laborales.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM) Guanajuato, el dirigente estatal de la CTM confirmó que este día en el que se conmemora la Jornada Mundial por el Trabajo Decente es muy importante, ya que representa la lucha que en todo momento representa la Confederación de Trabajadores.





“Es muy importante para nosotros que se reconozca la necesidad de seguir legislando, para tener un salario digno y un trabajo decente, entendido como aquel que no solamente le da a una persona el acceso a un dinero, sino un trabajo en el que se le valore como ser humano, como persona, se valore la familia, se valore el ser humano en su totalidad y no un lugar en donde no se tengan las condiciones adecuadas para trabajar”, comentó.





Dijo que este día es de reflexión en todas las empresas, para considerar si realmente se está valorando a su personal de trabajo, si está dando las herramientas necesarias para que los colaboradores logren sus objetivos y si están conscientes de las metas que tienen sus empleados, que puedan apoyar a desarrollarse de forma profesional.