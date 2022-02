Llama Coparmex a denunciar delitos de extorsión

León, Gto.- Luego de que en Guanajuato se detectó un incremento de 1 mil 863 por ciento el delito de extorsión durante el 2021 en comparación con el 2020, en el indicador de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Héctor Rodríguez Velázquez presidente del organismo en León, hizo un llamado a seguir denunciando a las autoridades uno de los hechos delictivos que más perjudica a las empresas.

“En el tema lo que se tiene identificado es que hubo más denuncias en el tema de extorsión, siendo uno de los más importantes que es uno que nos afecta a nivel internacional y este cambio y afectaciones no fue solamente en Guanajuato, es un tema a nivel nacional, solo que en el estado llama la atención el incremento, todo indica que es un tema de generar las denuncias”, mencionó para El Sol de León.

De acuerdo con el indicador de seguridad de COPARMEX, que tiene información tanto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 Guanajuato tuvo 19 víctimas del delito federal, mientras que en el 2021 se registraron 373.

Los expertos analizaron que no solo Guanajuato incrementó en las víctimas, sino también 18 entidades federativas, como Zacatecas, Estado de México, Querétaro, Colima y los estados que menos víctimas han tenido es el estado de Chihuahua, Tlaxcala y Yucatán.

Al respecto Rodríguez Velázquez dijo que el incremento se dio seguramente porque más empresarios comenzaron a denunciar, sin embargo sigue existiendo una cifra negra del 99 por ciento en el delito de extorsión, algo que debe cambiar.

“Seguramente hubo más denuncias era algo que no nos daba la confianza, no queríamos denunciar, teníamos que empatar con el número de denuncias que tenemos también, se hablaba que la cifra negra era del 99 por ciento en extorsiones, de 1 que sale hay otros 99 que no ponen su denuncia”, destacó.

A nivel nacional en el 2021 se registraron 9 mil 407 víctimas de extorsión de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esto es un aumento de 12.3 por ciento con respecto al 2020, lo que significa que se registró en promedio 1 víctima por extorsión cada hora.

Comparando los primeros 37 meses de los últimos 4 sexenios, la administración del Gobierno Federal actual ha sido la que ha tenido la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas, por denuncias de extorsión.

En 2020 se tuvieron 8 mil 380 víctimas, en 2019 se registraron 9 mil 003, por lo que el 2021 fue el más alto en los últimos 6 años, con 9 mil 407 víctimas de extorsión.

Con Andrés Manuel López Obrador va un acumulado de 26 mil 079 víctimas, con Enrique Peña Nieto iban 20 mil 576, con Felipe Calderón Hinojosa 14 mil 535 y con Vicente Fox Quesada con 4 mil 966.

De acuerdo con el indicador de seguridad de COPARMEX los principales delitos que afectaron a las empresas en el último año fueron:

Robo de mercancía, dinero o equipo en 24 por ciento, robo total o parcial de vehículo 18 por ciento, extorsión o cobro de piso 14 por ciento, daños internacionales a las instalaciones de la empresa 10 por ciento, delito informático 10 por ciento, fraude bancario 9 por ciento, fraude al consumo del establecimiento 7 por ciento, otros 6 por ciento.