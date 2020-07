Llama Contraloría a denunciantes del C4

León, Gto.- Carece Contraloría de León de quejas de parte de personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo ( C4) que abonen a investigaciones en torno a condiciones cuestionables de trabajo que llevaron al contagio de Covid-19 de varios empleados.

Así fue dado a conocer por Leopoldo Jiménez Soto, contralor municipal en evento virtual ante medios de información.

Se ha hecho un llamado a 9 de los empleados de C4 que firmaron una queja sobre las condiciones que llevaron al contagio comunitario de Covid-19, a ratificar su queja para avanzar en la integración de la carpeta investigación, pues a la fecha solo se cuenta con la inconformidad de la hija de uno de las infectados, que dieron pauta al inicio de los trabajos.

Academia de Seguridad

En otro orden de ideas el funcionario local, informó, que no existe fecha para el regreso de Fernando Rodríguez Hernández como director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública León (AMSPL), quien solicitó licencia de 30 días del cargo para someterse a investigación por parte de la Contraloría municipal por propia voluntad ante presuntos señalamientos de abuso en contra de mujeres cadetes.

Cabe mencionar que el lunes, el secretario de Seguridad Pública indicó que Rodríguez ya se había intentado a su puesto.

Sobre el caso en cuestión: acoso a una cadete, Jiménez Soto, señaló “no hay queja sobre el señalamiento. En acompañamiento de INMUJERES se desarrolla la investigación, que parte de la denuncia pública que se realizó por parte de mujeres afectadas" y que se lleva en contra de quien resulte responsable, podrá ser en un plazo de 30 días cuando se cuente con resultados, aseguró.

El lunes, en Comisión, el contralor mencionó que una de las testigos de la presunta víctima, negó que haber visto algo; Jiménez también informó que a la par hay una investigación en la Fiscalía y que la Contraloría está a la espera de conocer la evaluación psicológica de la afectada que le realizó la Fiscalía.

Caso Luis Enrique Ramírez Saldaña

En caso del ex secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, se informó que siguen los procesos de investigación en diversas instancias, por lo que Leopoldo Jiménez dijo no poder pronunciarse al respecto y no recibir la Contraloría, alguna notificación de colaboración o documentos, “sigue en trámite”.