Listos senadores de Guanajuato para emitir su voto a la Reforma al Poder Judicial

León, Gto.- Senadores de Guanajuato tienen opiniones encontradas y su voto para la reforma al Poder Judicial será diferenciado. Mientras Miguel Márquez Márquez asegura que es una reforma que va a manipular al Poder Judicial, Virginia Magaña y Ricardo Sheffield Padilla urgen a una renovación estructural de la justicia mexicana.

Por su parte, el panista argumentó que la propuesta de reforma, que será votada esta semana en el Senado de la República luego de aprobarse en el Congreso de la Unión, viene a trastocar y a socavar el régimen democrático de México.

“Es una iniciativa que literalmente no se le ha movido una coma, viene a manipular políticamente el Poder Judicial, a trastocar, socavar este régimen democrático. No puedes someter un poder así, te voy a dar unas razones muy claras. Entre las propuestas establece un comité técnico que va a elegir quienes son o quienes deberán de ser los candidatos o candidatas, ministros a jueces, magistrados, pero ese comité estará integrado por pura gente del oficialismo”, comentó.

Márquez Márquez dijo que debido a que los candidatos a ocupar estos cargos de elección popular serán elegidos por el oficialismo, se va a perder la imparcialidad.

“Viene un tribunal al interior literalmente del Poder Judicial donde estará sancionando el actuar de los jueces, ¿qué juez se va a oponer, por ejemplo, en un juicio contra el gobierno? ¿Dónde queda el derecho del ciudadano a defenderse? Se trastoca la imparcialidad, son algunas de las cosas por las cuales no debe ser así. Yo estoy a favor de una reforma, pero no de esta, si entras a un debate para mejorar el acceso a la justicia, para que no haya tanta impunidad, y sea más rápida, claro. Si se trata de eliminar el nepotismo de los jueces, claro, a eso hay que entrarle”, agregó.

Urge Morena a una renovación profunda

Por su parte, el senador morenista Ricardo Sheffield Padilla arremetió contra los jueces y magistrados y dijo que la reforma es necesaria porque urge una renovación al Poder Judicial.

"No tienen para más actuarios o computadoras, pero sí para viajar de lujo a otros países o para ganar más que el Presidente de la República. Para que no sea como ahora, que ellos solos se vigilan, se premian y se administran. La Judicatura Federal finalmente es de ellos y está presidida por ellos, por eso tanto abuso e ineficiencia", comentó.

En lo que corresponde a Virginia Magaña, senadora por Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que su voto será a favor de la reforma porque se mejorará la selección de los defensores del pueblo.

“Se mejorará la formación y selección de las defensoras y los defensores, con el objetivo de que las personas que más lo necesitan, cuenten con una defensa de máxima calidad y accesible en todos los rincones del país”.

Además, destacó que otro punto importante es la defensa de las trabajadoras del Poder Judicial en cuanto al tema del acoso sexual al interior de la institución: “Un punto básico de la reforma es continuar con el impulso de la paridad de género y la protección de las mujeres que laboran dentro del Poder Judicial frente a situaciones de acoso sexual y otras formas de violencia en su trabajo".