Listo Guanajuato para aplicar vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores

La vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores en Guanajuato está garantizada, señaló el Delegado de los Programas Sociales del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.

Refirió que un bajo porcentaje de los guanajuatenses han mostrado su deseo por no aplicársela, algo que se respetará, ya que de ninguna manera se obligará a nadie de que lo haga.

El funcionario federal, dijo que ante la demanda que se ha tenido en la plataforma para registrarse, es que se ha saturado, no obstante pidió a los ciudadanos confiar, ya que estará de manera permanente y abierto el registro.

“La plataforma estará abierta de manera permanente, de modo que no debe existir preocupación, entendemos que habrá ansiedad (…) Es una situación que genera este sentimiento en muchísimas personas, pero que se tenga la confianza, la plataforma estará a disposición de manera permanente y a disposición de los adultos de 60 y más, incluso las personas que vivan en lugares alejados serán registrados con el apoyo a las brigadas y los Servidores de la Nación”, aclaró.

Explicó que el biológico está diseñado en esta etapa para los adultos mayores de 60 años y más, y los únicos datos que se les solicitará es la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como un número telefónico para poder contactarlos.

En ese sentido pidió comprensión y confianza a los adultos mayores y familiares, ya que el proporcionar esto ha ayudado a que se diseñe de manera más precisa la programación y logística para la aplicación.

“Se están haciendo llamadas, y los ciudadanos están en total libertad de aceptarlas o no, sin embargo también que se tenga confianza, de que es un instrumento que ha servido para proyectar estadísticamente todo lo que tiene que ver con la logística y organización de vacunación. Nos ha sido de mucho apoyo y utilidad para tener claridad de lo que nos vamos a enfrentar en el territorio rural” manifestó el Delegado de los Programas del Bienestar en el Estado.

“Los datos que se preguntan no son datos que saquemos en ese momento, estos ya se nos han aportado con anterioridad, datos que han proporcionado los propios adultos mayores, no se les pide alguna información adicional de la que ellos no hayan proporcionado ya”, aclaró.

A nivel nacional la vacuna contra el COVID-19 se aplicaría a 15. 1 millones de adultos mayores durante los próximos dos meses. La finalidad es ubicar e inocular a 3.3 millones de personas de 60 años y más.

En el país fueron ubicadas a 2 mil 438 personas de la tercera edad que viven en zonas alejadas, principalmente sitios rurales.

El representante del Gobierno de México en Guanajuato, dijo que según datos del INEGI, con el censo de vivienda en Guanajuato se han detectado unos 600 mil adultos mayores que están en condiciones de recibir el biológico.

“Es un número que puede variar, a partir de documento que recibimos en días pasados derivado de las llamadas telefónicas pudimos conocer que hay un sector minoritario de la población que por diversas situación no desean ser vacunados (…) y la vacuna no es obligatoria, es un derecho universal” enfatizó.

Puntualizó que se estará cuidando que las personas que sean vacunadas estén previamente registradas y plenamente identificadas, ya sea en la plataforma nacional o con los datos que hayan dado a los brigadistas o Servidores de la Nación.

“Para registrar a las personas no es necesario acudir a algún modulo, alguna oficina, es un registro por internet que se puede realizar desde la casa, desde algún celular, pero además estaremos realizando las brigadas, casa por casa, incluso en los Centros Integradores de Desarrollo para identificar a los adultos con dificultades físicas o por enfermedad”, subrayó.