Listas el 96% de las escuelas para regresar: SEG

CELAYA, Gto. (OEM-Infomex). - De los 13 mil planteles de educación básica que hay en Guanajuato, el 96% están en óptimas condiciones para el regreso a clases, solamente con necesidad de mantenimiento menor, el 4% que equivale a 600 escuelas, requieren un mantenimiento mayor por daños en la infraestructura, robo o vandalismo, así lo señaló Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación en la entidad.

El funcionario estatal resaltó que se está trabajando con padres de familia, para que estén listos no antes y no después todos los planteles educativos para el inicio de clases: "no antes para evitar que vuelvan a ser vandalizados".

Hernández Meza, recordó que para la rehabilitación de los 13 mil planteles se invertirá 160 millones de pesos, y reconoció al municipio de León que hasta hoy es el único que ha aportado 50 millones de pesos, pero que en general todos los municipios han aportado de manera diferente y están en la mejor disposición de apoyar; "ya sea con mano de obra, pintura o materiales diversos, todos son bien recibidos por la Secretaría".

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Podrían regresar a clases colegios particulares el 30 de agosto

En cuanto a las zonas del estado donde se presentaron más daños a las escuelas, dijo que no hay una en particular, los hay en todas las ciudades, señaló José Enrique.

El Secretario de Educación, recalcó que es importante que estén listos el mayor número de planteles, para que ningún joven se quede sin estudiar y la invitación es a los padres de familia para que incentiven a sus hijos que estudien fuerte en el nivel que les toca, para que el 30 de agosto, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, se regrese a clases presenciales.

El sistema educativo, estatal y federal, están planeando ser flexibles para que todos los jóvenes regresen a estudiar y puedan estar en el mejor lugar que es la escuela.