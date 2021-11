Limpieza en corporación se tiene que hacer de arriba hacia abajo: Echeverría González

Hay voluntad de la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos en cuanto a la reestructura del modelo de seguridad, sin embargo no se refleja en los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, ya que se mantiene a los mismos operadores y la limpieza en la corporación tiene que hacerse de arriba hacia abajo, comentó para El Sol de León, Gabriela del Carmen Echeverría González, regidora del Ayuntamiento 2021 - 2024, por la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Yo creo que Alejandra sí tiene la disposición, no entiendo porque sigue ratificando, qué es lo que está favoreciendo para que siga Mario Bravo ahí, siempre será necesario que la depuración empiece desde arriba, porque solamente con los mandos menores, pues quizá es superfluo lo que se está haciendo”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Investigan a una oficial de la Policía Municipal por enriquecimiento ilícito

Además comentó que la autoridad municipal debe de dar seguimiento al caso de los 58 elementos de policía que serán dados de baja de la Corporación, de los cuales 29 fueron por relacionarse con el crimen organizado y 29 por no acreditar los certificados de control y confianza, para que no se vayan a las filas de la delincuencia: incluso la regidora propuso que haya proyectos de atención integral, para conocer los motivos del por qué caen en la delincuencia.

“Traen adiestramiento, traen información, yo creo que sí deberíamos de tener más bien un proyecto como para re-instalarlos, aprovecharlos o darles hasta terapia, sus familias están contando con estos trabajos y de un día para otro darlos de baja, cuando se supone que debería haber sido una investigación mucho más profunda de mucho más tiempo, ¿por qué hasta ahora?, cuando tuvimos trienios anteriores en donde no sucedió nada”, mencionó.

Echeverría González expresó que hay que tener mucho cuidado ante la crisis de inseguridad que se está llevando a cabo no solo en la ciudad, sino también en el estado, pues se han dado varias situaciones de criminalidad que relacionan a elementos de policía y tránsito en Guanajuato, lo que es preocupante y que deberían actuar de inmediato las autoridades.

En el caso de León, la regidora comentó que hace falta más coordinación en materia de seguridad, pues no se nota en los resultados las propuestas y los acuerdos que se toman en las mesas de trabajo, además sugirió que no se deben de tomar en cuenta solo una mesa de seguridad semanal, sino diaria, pues el crimen organizado trabaja diariamente por hacer daño a la ciudadanía.

“Hemos estado con falta de coordinación, desde la federación me comentan que en las mesas de la paz no hay coordinación, en reuniones que hemos tenido de la administración, Mario ha dicho que nunca llegaba ninguna iniciativa, que no proponían, y me dicen en la federación que se tienen incluso minutas de cuántas veces se han sentado a dialogar con Mario, lo que hemos propuesto y que no se toma en cuenta”, comentó.

Agregó que la alcaldesa de León ya comenzó a sentarse en las mesas de seguridad, por lo que espera que pronto se den mejores resultados, pero insistió en que sea de arriba para abajo, porque si no se cambian a los titulares de algo que si se cambia la estrategia, también se deben de cambiar a quienes no están dentro del cambio.