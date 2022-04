Limpiar el río no es solución, “hay que sancionar": vecinos de Plaza de Toros y Jardines de San Sebastián

León Gto.- Vecinos de las colonias Plaza de Toros y Jardines de San Sebastián cansados de que los mismos habitantes de la colonia contaminen el río con la tira de basura , piden a las autoridades no solo limpiarlo, si no sancionar a los responsables. Temen que en esta temporada de lluvias la acumulación de basura provoque que se desborde el río en las colonias o en el lugar donde desemboca.

Bolsas negras, unicel, llantas, comida, animales muertos y hasta muebles, se encuentran dentro del río que se ubica sobre Avenida Central, mismo que separa la colonia Plaza de Toros y Jardines de San Sebastián.

Vecinos que tienen sus viviendas aledañas a dicho río, aseguran que año con año por parte del municipio limpian el río, pero aseguran que el limpiarlo no es la solución, por lo que buscan crear conciencia a sus mismos vecinos de que no es el lugar correcto para colocar los desechos del hogar.

También aseguran que el personal del SIAP recolecta la basura tres días a la semana, pero algunos habitantes prefieren acudir hasta el río y aventar las bolsas en su interior. El mayor problema es en el cruce de la calle Faisán y Avenida Central, así como en lugares donde hay baldíos.

Ellos exigen que se castigue a aquellas personas que son sorprendidos arrojando basura al interior del arroyo, para así evitar que en temporada de lluvia se desborde, a pesar de que los habitantes de la zona mencionan que no han llegado a sufrir un desborde de este cuerpo de agua, temen que se acumule la suficiente basura en el interior de este y provoque que el agua salga.

“Los miércoles se pone una placita, nosotros hemos visto que algunas cosas que no venden las avientan dentro del río, ya se ve bien feo lleno de basura, como si esta no la pasaran a recolectar, muy limpias tienen sus fachadas porque tiran todo aquí”, comentó una de las vecinas de apellido Sánchez.

De igual manera, aseguran que al acumular basura en el interior, esta misma es utilizada por ladrones, quienes se esconden en el río, además, utilizan la basura para salir de este, posteriormente roban y huyen por el interior del río.

Cansados de esta problemática, implementaron pequeñas cuadrillas para cuidar que no tiren basura, pero al no poder estar vigilando las 24 horas, no se pueden asegurar evitar controlar esta contaminación.