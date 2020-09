Limpiaparabrisas y sueña con ser abogado

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- A sus 67 años de edad, don Juan Hernández García sale a trabajar a uno de los semáforos ubicados sobre el bulevar Mariano J. García en Irapuato, ahí y a pesar de tener una discapacidad, realiza limpieza de parabrisas; sin embargo, él está seguro que una vez que pase la pandemia, podrá seguir estudiando para cumplir su sueño de ser abogado.

En el cruce del bulevar Mariano J. García y la calle Loreto, entre las colonias La Lupita y 12 de diciembre, don Juan Hernández García llega cada mañana para realizar sus trabajos de limpiaparabrisas, él presenta una discapacidad, pues a sus nueve años de edad perdió su brazo derecho; sin embargo, eso no le ha impedido que siga trabajando, incluso en plena pandemia.

Don Juan tiene tres hijos y a pesar que ellos le ofrecen apoyo, prefiere seguir trabajando, pues aseguró que la gente es amable y mientras su físico y salud se lo permita, él seguirá saliendo todos los días a trabajar en el crucero.

Soy amable con los conductores y les pido permiso para limpiarles el parabrisas, mientras uno no de mal aspecto y de confianza, lo dejan trabajar, es bueno porque la gente coopera a diario.

Incluso, don Juan aseguró que ante de que iniciara la pandemia, acudía a estudiar la preparatoria en la escuela Margarita Maza de Juárez; sin embargo, la contingencia le impidió acudir a clases, por lo que espera que pronto puedan regresar a las clases presenciales y, así, continuar sus estudios, para cumplir su sueño de ser abogado, a pesar de ser de la tercera edad.

“De que la vamos a hacer, la vamos a hacer. Mi sueño es ser abogado, nunca es demasiado tarde, me quedaré y de que me rajo, no me rajo”.