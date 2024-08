Libia Dennise se manifiesta en contra de la Reforma del Poder Judicial

León, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora electa de Guanajuato, comentó que no está de acuerdo con la Reforma al Poder Judicial, aunque se dijo respetuosa porque implica una relación con la visión federal.

“Voy a ser muy respetuosa porque implica una relación por supuesto con la visión federal que yo busco construir en Guanajuato en un tema que no le toca al Ejecutivo como tal, yo sin duda no la comparto, pero seré muy respetuosa de lo que determine a nivel federal”, comentó.

Esta declaración la emitió este viernes luego de presentarse en el Congreso de Autoridades Electas, donde argumentó estar en desacuerdo porque ve riesgos y ella siempre ha estado a favor de las instituciones.

“Yo creo mucho en las instituciones, creo mucho en la evolución que ha tenido a lo largo de los años, creo en la capacidad, en la carrera judicial y me parece que sí hay un riesgo en la implementación, sin embargo, yo reitero, no es un tema que me toque”, añadió.

En cuanto a su relación con el gobierno federal encabezado por la presidenta electa de México, Claudia Sheimbaum Pardo, Muñoz Ledo comentó que no se trata sólo de no pelear, sino de construir un futuro para Guanajuato.

“Yo ya no volteo para atrás, lo que me toca es voltear hacia adelante y construir el nuevo gobierno y ustedes me conocen, yo creo que saben que soy una mujer que se abre a los consensos, a los diálogos, que se vale decir voy o no contigo, estamos construyendo con todas las fuerzas políticas y por supuesto al llamado de la presidenta ahí estuvo, busco construir, se nos han abierto puertas y hemos estado presentando los proyectos de infraestructura, agua, seguridad”, agregó.

Referente a la mayoría de Morena en las Cámaras de Diputados y en el Senado, señaló que también Guanajuato tiene representación panista y que eso hará escuchar la voz de la ciudadanía.