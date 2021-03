Ley General de Educación no afectará a la Universidad de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- La Ley General de Educación no representaría un impacto económico a la Universidad de Guanajuato, pues no prohíbe el cobro de cuotas a las instituciones públicas de nivel superior.

Así lo manifestó el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino al ser cuestionado sobre dicha iniciativa, que fue avalada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En entrevista, Luis Felipe Guerrero refirió que esta iniciativa establece que sea el estado quien sea el responsable de dar educación gratuita por medio del financiamiento de los cobros que realizan las universidades.

“No porque justo la gratuidad le corresponde al estado, o sea que gradualmente el gobierno pues irá proveyendo y eso no se dice ya los datos específicos en la Ley desde luego, pero el estado irá sosteniendo eso que se sostiene actualmente con los recursos que generamos en las universidades, eso viene en la Ley, porque así viene en la constitución, o sea, la gratuidad no es que las universidades no cobremos, la gratuidad es que el estado financie lo que actualmente se cobra por las universidades porque si no se vuelve insostenible”.

Luis Felipe Guerrero destacó que pese a los recortes presupuestales que ha sufrido la entidad por parte de la Federación, el Gobierno del Estado no ha dejado de proveer a la Universidad de Guanajuato el subsidio ordinario para su operatividad.

Comentó que la Ley, además de dar continuidad al principio de educación gratuita y la actualización de herramientas para la educación superior, refuerza la importancia de la autonomía de las instituciones.

“Creo que esto también le viene a dar un lugar, viene no a dar lugar, viene a reafirmar la importancia de la autonomía universitaria, a las universidades autónomas por ley les otorga una preponderancia en el desahogo, en el desarrollo de sus actividades sustantivas, entonces indudablemente es una Ley que representa una buena noticia”.