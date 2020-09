Leticia Venegas no bajará la guardia para fortalecer el sector de mujeres empresarias

Leticia Venegas Ramírez, presidenta de La Asociación de Mujeres Empresarias A.C. capítulo Leo. Habló de su Segundo Informe de Actividades como titular de este organismo en el que enfatizó el apoyo a mujeres emprendedoras para contrarrestar los estragos económicos provocados por la Covid-19, a fecha de septiembre dijo Venegas se perdieron más 140 empleos directos y 170 indirectos.

Leticia Venegas, titular de AMEXME comentó acerca de su segundo año de trabajo al frente de esta organización que “este segundo año 2018-2021, lo puedo resumir en acciones encaminadas en favor del gremio empresarial y aparte de tener dos generaciones de emprendedoras graduadas, es satisfactorio, durante mi primer año como presidenta yo ya tenía una visión de las necesidades que tenemos en el gremio y eso se plasmó en el plan de trabajo”.

Vengas enfatizó cinco ejes de trabajo en AMEXME como lo son Estructura de normatividad, Administración y Finanzas, Relación con el sector Público y Privado, Capacitación y Desarrollo.

Leticia Venegas comentó que se empeñaron esfuerzos para ayudar a sus mujeres emoressrias “el 50% de las socias que se acercaron a pedir un préstamo de esta institución fueron favorecidas la mayoría”.

“No hay dinero que alcance, las socias usaron ese dinero para su nómina, en esa fe y esperanza que tenían de esa reapertura invirtieron en automóviles infraestructura para que ellas reabrir”, comentó la también empresaria.

Venegas resaltó que se hicieron préstamos “desde los 100 mil pesos mínimos hasta los 2 millones de pesos, en los que se benefició de 20 a 25 socias empresarias”.

La pandemia por coronavirus provocó pérdidas económicas que hasta ahora, pese a la reactivación de algunos sectores no se han recuperado comentó Venegas “de los más de 5 mil empleos directos e indirectos, se perdieron más 140 empleos directos y 170 indirectos”.

Leticia Venegas compartió con la OEM que otros factores, además de la pandemia afectaron la economía, dijo “desde que empezó este consejo directivo fue un cambio de gobierno que también fue una transición complicada, menos presupuesto para el estado, fue muy golpeado entre obras, fuimos los más golpeados pese a que damos más dinero a la federación, ahora una pandemia y la inseguridad, todo mundo nos ha pegado”.

Leticia comentó que a final de año la situación podría agravarse en algunos sectores empresariales pese que hasta la fecha no se han cerrado comercios “hay socias que se están esperando para diciembre para determinar y ver si se cierra o no un negocio, con ese orgullo que no se cerró ningún negocio en la pandemia, hasta diciembre si yo no veo qué funciona entonces es cuando viene el descalabro”.

“No han cerrado definitivamente, pero estos negocios ya se han vuelto a reabrir no han tenido, después de la reactivación, todavía no han tenido las ventas, ni se han recuperado, hablamos de ciertos giros que hablan de recuperación de 5 a 2 años, para recuperarse” comentó la titular de AMEXME.

“Hay quienes han tomado la decisión de decir si yo no veo un flujo importante cierro negocios y hablamos de socias que ya están muy determinadas a despedir gente o ya cerrar definitivamente negocios” comentó Venegas.

Leticia Venegas resaltó, sin embargo, que la pandemia de la Covid-19 benefició giros empresariales como servicio médicos, de seguros, de salud y de limpieza, “hemos tenidos 10 contrataciones, esos son los que han contratado gente, pero la mayoría han tenido la misma flotilla y unos no están pagando el cien por ciento de su sueldo de sus”.

“Es más el sector cuero calzado que ha sido golpeado y ahí sí se vislumbra un despido más fuerte de las socias de AMEXME capítulo León, para diciembre” comentó Venegas sobre uno de los sectores comerciales más afectados en León.

Leticia Venegas resaltó que esperan que en el Buen Fin haya mayor movimiento de dinero y que en los meses que vienen la economía repunte “estamos esperando el buen fin, que haya un flujo, porque hay mucha gente que tiene dinero guardado, que empiece a comprar, que aproveche las ofertas que se van a dar para que abone a adquirir un beneficio propio y que los empresarios tengan más flujo, en septiembre hubo un estancamiento, esperemos que en los meses que viene repunte un poco”.

“Recordemos que en diciembre viene el pago de aguinaldos y pienso que no se harán inversiones importantes a futuro y vamos tener que estar apretados todos con el cinturón” dijo Venegas.

“Viene muy lenta la recuperación si hace seis meses no se tenía la entrada de nada, cuando menos ya entra algo, ahorita estamos enfocados a que nuestros negocios puedan existir, cómo viene, realmente he visto mucho cierres cómo el ramo inmobiliario se ha visto muy afectado” reflexionó Leticia sobre la recuperación.

Leticia Venegas comentó que seguirá en el fortalecimiento de AMEXE a través del conocimiento y diplomados “no bajaré la guardia” dijo la titular.

Leticia Venegas comentó que se seguirá trabajando con austeridad y mayor planeación “ en AMEXME capítulo León estamos muy contentas porque participamos en 19 consejos institucionales, gubernamentales y empresariales en donde participamos en los tés niveles de gobierno, participamos en decisiones importantes”.

Leticia Venegas comentó que en su gestión ha cumplido el 85% de sus objetivos en lo que lleva de su gestión con 108 afiliadas a AMEXME capítulo León.

Leticia Venegas comentó que el sector cuero calzado y la curtiduría, además del calzado industrial de dama y caballeros han sido seriamente afectados, además del sector turístico el restaurantero y el inmobiliario.

Venegas comentó que sus agremiados del sector cuero y calzado “tienen a sus trabajadores con el cincuenta por ciento de sueldo a pesar de que no han tenido trabajo, ahorita para sacar la temporada han tenido que comprar sintético” comentó a El Sol de León.