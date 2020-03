Leoneses toman medidas ante el coronavirus

León, Gto.- Los ciudadanos continúan tomando medidas de precaución para ellos y para sus familias y con esto estar prevenidos ante un posible contagio de coronavirus, por lo que se mantienen informados, pues a pesar de que solo se han confirmado solo dos casos en la ciudad, el tema les causa cierta incertidumbre.

Estoy tomando todas las indicaciones que nos dan por parte de la escuela, también estamos procurando aislarnos en nuestras casas y escuchando las noticias de la información sobre el tema

Ana Laura, estudiante.





Tomo las medidas establecidas, uso de gel antibacterial, en caso de presentar algún síntoma acudiré al médico, tener limpia la casa, entre otras que también son muy importantes, sé que los niños y a la gente de la tercera edad son más propensos a contraer el virus

Luis, estudiante

Escucho las indicaciones que dan en los medios, cómo no saludar de mano, de beso lavase las manos lo más frecuente que se pueda, uno debe estar procurando seguir con las reglas y las recomendaciones y estar en lugares separados donde no esté tanta gente

Timoteo, jubilado.





Estoy tomando las medidas necesarias, como lavarse las manos y mi familia darle consejos para que se cuiden, que no saluden a las personas con la mano o de beso, tengo 3 hijos y una nieta y procuro que todo estén bien de salud y tomen las medidas correspondientes.

Juana Lara, ama de casa

Me lavo las manos constantemente y procuro no estar en lugares donde esté mucha gente, además en mi escuela mis maestros están llevando gel antibacterial para que estemos limpios, lo único que no me parece bien es que muchos de mis compañeros no lo estén tomando en serio

Oswaldo, estudiante.