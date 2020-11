Leoneses tendrán que esperar para rendirle tributo a "La Morenita"

León, Gto.- La gente devota a la virgen de Guadalupe tendrá que rendirle tributo desde sus casas este año ya que algunos templos permanecerán cerrados el 12 de diciembre para evitar aglomeraciones y así contrarrestar la propagación del Covid-19.

El Santuario de Guadalupe será uno de los lugares que permanecerá cerrado los días 11, 12 y 13 de diciembre, los creyentes opinan que vale la pena la espera para salir de la pandemia, mientras que otros dicen, deberían ponerse de acuerdo y ser parejos para que de una vez suspendan, o no, todos los eventos que multitudinarios.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Destaca gobernador exportaciones de agroalimentos

Las puertas del Santuario de Guadalupe no serán abiertas para festejar a la ”morenita” en su día, en los próximos días será puesta una manta que indique que, en caso de que llegue alguna peregrinación, tendrán que retirarse ya que no se les permitirá el acceso, ni habrá alguien que les dé la bendición.

Cabe mencionar que el aforo que ocupa el santuario debido a la pandemia, corresponde al 30 %, lo cual corresponde a aproximadamente 90 personas, por lo que de recibir peregrinaciones sería un riesgo latente de contagio.

Foto: Archivo | El Sol de León

La misa para conmemorar a la Virgen de Guadalupe, probablemente sea transmitida por redes sociales y otros medios de comunicación, aunque esta será confirmado próximamente a través de la Arquidiócesis de León.

Vale la pena esperar para rendirle tributo a la virgen en los templos.

Las personas creyentes hubieran querido ser partícipes en las mañanitas en vivo a la Virgen de Guadalupe, pero saben que por la contingencia es difícil hacerlo, por lo menos este año.

Delfina Rodríguez comentó que ella y familia se cuidan lo más que pueden para no contraer coronavirus, dijo que el cerrar los templos en la celebración está bien.

Foto: Archivo | El Sol de León

Por otro lado, la señora Lourdes Vásquez dijo que la suspensión de peregrinaciones y marchas que congreguen una buena cantidad de gente, debería ser parejo.

“Pues está bien, pero no se ponen de acuerdo, el otro día hubo una de esos de los sonideros, entonces ¿ahí qué?, era muchísima gente, para eso si hay y para la Virgen de Guadalupe no, es no, para nadie” platicó Lourdes Vásquez.

“Le voy a decir claramente, está bien porque todas las dificultades que ha habido, todos los casos que ha habido; hay mucha gente que no nos cuidamos, mucha gente no lo creía, y ahora que estamos viendo todo lo que está pasando” dijo la señora Yolanda de la colonia las Margaritas.

🔴IMPORTANTE. Comunicado sobre la fiesta de la Santísima Virgen de Guadalupe#VirgendeGuadalupe #12deDiciembre #México pic.twitter.com/hLYVu7jJxY — CEM (@IglesiaMexico) November 25, 2020

“Yo digo, todo el año tenemos para ir a visitar en cualquier templo a la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre, yo digo que ya pasando estos días podemos ir a verla y recibir su bendición para que salga pronto esto” agregó la habitante de las Margaritas.

Por último, la señora Yolanda de la colonia San Miguel expresó que ante el panorama de gente que sigue siendo participe de aglomeraciones, está bien que cierren el Santuario de Guadalupe para que la gente no se congregue a festejar.

“Por una parte está bien, porque si no cierran uno no entiende” acentuó la señora Yolanda de la colonia San Miguel.