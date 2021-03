De todo en las calles de León

León, Gto.- Familias en la ciudad de León, seguirán recomendaciones de autoridades para esta Semana Santa y se quedarán en casa, para evitar aglomeraciones en espacios públicos, pues temen que vuelvan a incrementar las cifras de Covid-19.

Varias familias que circulaban por la Zona Centro para visitar los templos en la ciudad, señalaron que otros años realizan actividades en familia y viajan a otros espacios con atractivos naturales, sin embargo desde el año pasado ya habían tenido que cambiar la forma de vivir los días Santos.

“Cada año nos reunimos en familia en una granja que tenemos, pero este año y el año anterior ha sido diferente, no nos vamos a reunir cada quien se queda en su casa y pocos van a ir para allá”, comentó Margarita Cordero, que pasará los días santos en casa, con su hermana, hijo y nuera.

Agregó que estos días extrañará realizar otro tipo de actividad, sin embargo está consciente de la situación por la que pasa el mundo y en especial León, por lo que en casa tratarán de hacer amena el tiempo de descanso.

En el caso de Juan Bernardino esta Semana Santa no será diferente a las de otros años, pues él nunca ha salido de vacaciones para estas fechas, más bien se interesa por participar en las actividades de la iglesia, ya que es de religión católica y le gusta asistir a todos los procesos religiosos entorno a los días Santos.

“Acompaño mucho los templos, por ejemplo voy allá con el padre Chuy aquí en la Sagrada Familia, es donde voy los viernes a la hora Santa y los sábados al rosario, y en esos eventos voy también a lo que hay del templo”, dijo.

Dijo que sus padres le inculcaron la tradición de asistir al templo, de orar y de pasar esos días con reflexión sobre el sacrificio de Jesucristo, por lo que en otros años no acostumbra a salir de vacaciones.

Pese a que sí tendrá las actividades reforzó que todo será respetando las medidas sanitarias y regresando directo a casa para evitar aglomeraciones y afectaciones en su salud.

Otra familia también confirmó que no está dentro de sus prioridades vacacionar en los días Santos, por lo que cada año se quedan en casa y en esta ocasión también solo saldrán de casa a lo indispensable y cumpliendo las medidas de sanidad.

“Generalmente no salimos nos quedamos en León, no hay planes realmente, en la familia no somos muy festivos, seguramente hubiéramos hecho lo mismo con o sin pandemia”, comentó Ian.

En el caso de visitantes a la ciudad, una familia proveniente de San Luis Potosí, comentó que les gusta visitar León debido a que se sienten seguros en cuestiones de salud, pues señalan que en otras ciudades se ve que no se cuidan las medidas de sanidad, sin embargo en León sí lo hace la gente.

“Por trabajo había venido aquí a ver el templo (Expiatorio) y de aquí vamos a ir de compras a la Zona de Piel y ya posterior la próxima semana si los trabajos nos lo permiten vamos a ir al zoológico”, comentó Lorena, quien decidió venir en semana Santa a León y traer a su mamá a que visitara el Templo Expiatorio.

Agregó que sin duda estará recomendando la ciudad, para que más personas puedan venir, ya que dijo es una buena opción de tener actividades con medidas de sanidad pertinentes.