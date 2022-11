Leoneses no ven reflejado el predial en sus colonias

León, Gto.- Los Olivos, Peñitas y Lomas de la Trinidad son sólo tres de las 43 colonias donde la Ley de Ingresos del 2023 propone un incremento del 5% al impuesto predial, pero los vecinos aseguran que los servicios no lo valen y tampoco les beneficiaría la modificación al catastro, pues no piensan vender, y de ser así, la gente no compra de manera justa porque son zonas “peligrosas”.

María de Jesús Herrera es vecina la calle Virginia Chávez de la colonia Los Olivos, uno de los puntos prioritarios para el gobierno municipal en materia de seguridad y dijo que le afectaría este incremento al predial, además de que lo más justo sería que se lo subieran a los fraccionamientos con alta plusvalía y no a las colonias populares donde les ha costado construir su patrimonio.

“No sabía, pero yo no le veo beneficio ni a largo plazo porque no tengo pensado vender la casa y si lo hiciera no creo que te la paguen a lo que te la evalúen porque es zona peligrosa”, dijo.

María de Jesús Delgado Plascencia tiene toda la vida viviendo en la colonia Lomas de la Trinidad y dice que el impuesto se ha incrementado bastante durante los últimos años, pues tiene vecinos que pagan 500 pesos y ellos pagan más de mil.

La única área verde que se encuentra cerca de su casa le quedan a varias cuadras de distancia, está grafiteada, la calle aledaña no tiene pavimento, no es segura y según platicó no tiene un buen mantenimiento, lo que pagan de predial, dijo, tampoco se ve reflejado en la seguridad en la zona.

“Lo que pasa es que mucha gente tienen sus casas a como las tenían antes y lo tienen cotizado a veces hasta como terrenos y cuando el gobierno actualizó mi padre todavía vivía y fue a regularizarse sin saber que esa regularización se iba a costar más dinero (...) Ahorita como está la economía y con todo los incrementos nos dan en la torre porque ahorita uno tiene su negocio, pero no hay ventas y no hay más que estar moviéndose, la crisis ahorita está pegando más que ni cuándo fue la pandemia”, dijo.

Un caso parecido es el de Esperanza Delgado, quien tiene más de 30 años viviendo en una casa que sigue pagando y que durante los últimos cuatro años cada vez paga más de dicho impuesto, además, aseguró, ahorita no se encuentra en condiciones porque no tiene trabajo y no cuenta con ingresos para gastos extras.

“Estos últimos cuatro años pago ya casi 800 y antes pagaba como 200 pesos porque la casa todavía no es mía, es de Infonavit, pero de todas formas me llega muchísimo, malo que se incremente porque si de por sí nos pagan bien poquito, soy asistente, ahorita no estoy trabajando, pero de todos los modos los sueldos están bien bajos”, dijo.

Vecinos de colonia Peñitas también están preocupados por el incremento, el señor José Luis paga más de 2 mil 500 pesos al año y un aumento más sería una preocupación extra.

Por su parte, la tesorera municipal, Graciela Rodríguez, dijo que estos cambios se dan en los inmuebles que no están actualizados y justificó que van a tener un mayor valor.

“Son 43 colonias que se actualizan con un porcentaje mayor a la inflación, importante precisar que estos son los valores por metro cuadrado de terreno y no es que ya vayan a tener un efecto inmediato en el pago del impuesto predial, esto aplica hasta que hagamos un avalúo y si el contribuyente en enero-febrero paga toda la anualidad le va a aplicar hasta el 2024, es decir, hasta el siguiente ejercicio fiscal”, dijo.

Y explicó las razones por las que se dan estos incrementos: “Son varios factores, algunos tienen mayores servicios, ya se detonó una mayor actividad económica dentro de las áreas y sobre todo los servicios, entonces el valor es mayor el que tiene la propiedad, hay de todo tipo de zonas (...) Cuando al contribuyente le hagamos el avalúo y él tiene el beneficio de cuota mínima va a seguir pagando con cuota mínima, es decir, su valor fiscal va a tener un valor mayor, pero va a seguir pagando con cuota mínima”, agregó.