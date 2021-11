Leoneses no sintieron el cambio de horario

León Gto.- Visitantes del Centro Histórico de la ciudad de León, aseguran que no sintieron el cambio de horario, sin embargo desde muy temprana hora la Zona Centro se abarrotó de personas que disfrutaban de un día de paseo.

Alrededor de las 8:00 de la mañana de este domingo en un recorrido realizado por El Sol de León en el primer cuadro de la ciudad, constatamos que desde muy temprano en las calles se veían familias completas disfrutando de su día de descanso.

Joel N. comentó que este es el horario que más le gusta, por esa razón no presta atención a retrasar su reloj, asegura que en lo personal no siente que cambió “ya no le hace uno caso, aparte cayó en domingo”.

Por su parte, Graciela Andrade, trabajadora del Centro Histórico, dijo que con esta modificación solo es cuestión de acostumbrarse, “uno se levanta más tarde, la verdad se despierta uno más temprano sabiendo que es el mismo horario, pero pues lo recibimos bien como todo verdad, para el trabajo si se nos dificulta unos días, pero ya después se impone uno”.

Sin embargo, muchos de los leoneses ni se preocuparon por este cambio de horario donde entra en vigor el horario de invierno, ya que la tecnología como los celulares y aparatos electrónicos cuentan con la función automática de esta modificación.