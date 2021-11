Leoneses no se arriesgan y disfrutan del FIG desde casa

León Gto.- Leoneses disfrutan a distancia el Festival Internacional del Globo, temerosos de contagiarse de la Covid-19, habitantes de la ciudad prefieren disfrutar de este espectáculo a través de sus televisores o redes sociales.

Durante un sondeo realizado por el Sol de León en el Centro Histórico de la ciudad, leoneses manifestaron que se sienten contentos que el Festival Internacional del Globo (FIG) volviera a las inmediaciones del Parque Metropolitano, además también coincidieron en que prefieren no arriesgarse y disfrutar de este festival por medio de los aparatos electrónicos.

“Solo he ido una sola vez, estuvo muy emocionante y ojalá tenga la oportunidad de ir otra vez, en esta ocasión solo lo hemos visto por televisión, por lo mismo de la aglomeración de la gente y todo lo que ha pasado con la pandemia, es muy bonito el festival pero deben tener todas las medidas necesarias, más que nada por el cuidado de los niños”, recordó Monica.

Así mismo, Dora platicó para el Sol de León que año con año ve el festival desde su casa, manifestó que no ha tenido la oportunidad de acudir pero si le llama la atención todas las imágenes que circulan sobre el festival y todas las experiencias que escucha, “No he ido pero si está muy bonito, me gustaría ir”, agregó.

“Para León es una tradición muy bonita, en esta ocasión he ido pero lo veo desde lejos, vivo cerca del parque, solo me subo al techo y puedo verlo, esta edición no es tan diferente a las demás, en cuestión que son casi los mismos globos porque básicamente el concepto sigue siendo el mismo yo diría que es como en las fiestas, el ambiente lo crea uno y la forma como lo ve uno depende de ti.”, comentó Emilio.

Cabe destacar que esta hermosa tradición para la ciudad, genera bastante movimiento en zonas turísticas, donde todas aquellas personas que vienen de fuera se dan cita para conocer la ciudad y por supuesto comer un poco de la gran gastronomía que León les ofrece. Por lo que se espera que esta edición genere una importante derrama económica y así se pueda reactivar la economía.