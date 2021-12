Leoneses esperan con ansias la Feria de León 2022

León, Gto.- A comparación de la Feria de Verano 2021, en esta ocasión jóvenes y adultos mayores están entusiasmados en asistir a esta celebración en su edición 2022 gracias a que se sienten protegidos por el biológico contra el Covid-19, aunque esperan que autoridades correspondientes no bajen la guardia con las medidas de seguridad sanitarias.

Entre las atracciones que están esperando visitar se encuentran exposiciones ganaderas, espectáculos, zona gastronómica, peleas de gallos y juegos mecánicos.

Local Palenque León 2022: consulta precios y fechas

Felipe Contreras Moreno de 57 años de edad, comentó que después de 15 años de no pisar este recinto para esta edición sí asistirá a la Feria Estatal de León. “Voy a ir a los gallos y a comer a un restaurante, es lo que me llama la atención ya que el recorrido es muy largo, por dinero dejé de asistir pero este año me fue bien.”

Miguel Ángel de 21 años también espera asistir a la Feria, “Lo que más me llama la atención es la comida, espectáculos de la Velaria, disfruto de las exposiciones, ganadería y el Pabellón Guanajuato que es uno de los lugares más bonitos que hay”.

Miguel Ángel López también asistirá con gusto a la Feria. “No voy a ir al Palenque, solo me gusta visitar las exposiciones y algunos espectáculos”.

Cabe resaltar que la entrada general de la Feria de León será de 12 pesos, para adultos de la tercera edad costará seis y será gratuita para menores que midan menos de 1.40 centímetros.

El evento se llevará a cabo del 14 de enero al 9 de febrero de 2022 y contará con las medidas sanitarias adecuadas para que sus visitantes disfruten las atracciones de cada año.