Leoneses corren para alcanzar la tarifa regular

León, Gto.- Visitantes de la Feria Estatal de León en su edición de este 2020 se apresuraron el día de hoy para poder alcanzar el precio de $11 pesos y no gastar "más" para poder acudir a las instalaciones.

Debido a que a partir de este lunes entró en vigor la nueva tarifa de 70 pesos válida de lunes a miércoles a partir de las 13:00 horas, varios ciudadanos apretaron el paso para llegar algunos minutos antes de que comenzara el precio “especial”.

SE AGILIZA LA GENTE PARA ALCANZAR

Los que llegaron a tiempo para ingresar y que ya sabían del nuevo precio procuraron comprar sus boletos de precio económico pronto y así evitar pagar por un servicio que no necesitan como subirse a los juegos, otros venían para realizar alguna actividad, como el caso de Misael.

"Venimos únicamente para un trabajo escolar por el momento, por lo que el otro precio sí nos afectaría bastante", dijo.

INCERTIDUMBRE Y HASTA SORPRESA

Ya en las inmediaciones de los accesos al recinto ferial mucha gente se hacía la pregunta sí realmente se manejaría desde un inicio el costo de $70 pesos, sin embargo se aclaró que comenzaría a partir de la 1 de la tarde el nuevo precio, por lo que muchos se dieron prisa para alcanzar a comprar sus entradas y así ingresar, bajo la advertencia de que no se dejaría entrar a nadie con boletos de $11 pesos después de la hora mencionada.

"No sabía del incremento de precios, pero opino que debe de ser parejo para todos", aseguró Nicolás.

ADULTOS MAYORES CON DUDA

Pese a que algunos visitantes de la tercera edad se preguntaban que si ellos también estarían pagando la cantidad de $70 pesos, rápidamente se les informó que con su credencial del INAPAM pagarían $6 pesos; no obstante el nuevo precio tampoco fue bien aceptado.

"Yo de la tercera edad, al menos yo no me voy a subir a los juegos, es una imposición mal hecha, no todo mundo tiene dinero, debe valer igual para todos, así se les van a bajar las ventas", comentó Guadalupe Martínez

Finalmente la afluencia este lunes no era tan numerosa como en días pasados, por lo que se espera que los visitantes hagan su presencia con más regularidad en los próximos días.