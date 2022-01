Leoneses apuestan a la vacuna para evitar contagios de la Covid-19

León, Gto.- Ante el retroceso del semáforo epidemiológico a color amarillo, leoneses dicen sentirse protegidos porque cuentan con el esquema de vacunación completo, sin embargo no bajarán la guardia en las medidas de salud para evitar enfermarse ante la baja de temperatura en la ciudad.

En un sondeo realizado por El Sol de León, ciudadanos de las colonias de Alfaro, Coecillo, Loma de Ibarrilla y Joya de Castilla, mencionaron que a pesar de estar vacunados contra la Covid-19, continúan protegiéndose con cubrebocas, uso constante de gel antibacterial y evitar saludar de beso ya que ha habido un alza de contagios en el estado.

Gracia Muñoz vecina de la colonia Alfaro dijo sentirse protegida con la vacuna contra el covid-19 ya que por ser adulto de la tercera edad le brinda seguridad al salir a la calle para comprar sus artículos de primera necesidad. “Esta oportunidad que nos da el gobierno no la desaproveché, yo me siento afortunada en tener todas mis vacunas y confió en no enfermarme”.

Itzel Anguiano vecina de Joyas de Castilla mencionó “No me he enfermado, me he salvado, yo pienso que es porque me vacuné.” Así mismo invitó a los ciudadanos que no se han vacunado a que acudan a recibir su dosis. “Personas que no se han vacunado nos afecta a todos, deberíamos tomar conciencia de la situación”.

Alejandro, vecino de Lomas de Ibarrilla explicó que se siente feliz al recibir su vacuna “Ya puedo salir con más seguridad a la calle y trabajar, sin embargo, no bajo la guardia siempre tarto de protegerme porque no me quiero enfermar y llevar el virus a la casa”.