Leoneses acuden dar gracias a la patrona de la ciudad

León, Gto.- Los ojos de los fervientes brillan al llegar a la Catedral y ver justo en el centro a la Madre Santísima de la Luz, patrona de la ciudad de León, la minoría de los visitantes van con flores en mano, otros con el celular para tomar fotos y videos, pero la gran mayoría con sus manos vacías ya que al ser un año difícil no tuvieron dinero para comprar una ofrenda y brindársela en agradecimiento por los milagros realizados.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana que las puertas del templo abrieron para recibir a los primeros visitantes que esperaban antes de iniciar sus labores visitar a la virgen milagrosa, en su mayoría, personas de la tercera edad acudieron.

Isabel Paredes, llegó a catedral con su niña en brazos vestida como la virgen con un manto blanco y túnica en color azul cielo con estrellas doradas a cumplir una manda, la pequeña fue de nacimiento prematuro y sobrevivido, el estar viva es un milagro que se lo atribuyen a la Madre Santísima de la Luz.

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, la mamá de la niña Ángela Sofía narra que tuvo un embarazo gemelar, tuvo complicaciones tuvo que dar a luz, su otro bebé no resistió y falleció.

A pesar de que su niña nació a los cinco meses y medio, no le daban mucha esperanza de vida, por lo que le pidió a la virgen la salud de su hija.

“Siempre voy a estar agradecida con mi Madre Santísima de la Luz, hoy por primera vez la traigo a pagar la manda y lo seguiré haciendo hasta que este grande”.

En cambio, Ana Luz, no se espera al festejo de la patrona de León, cada que puede aprovecha para rezar y cuando puede llevarle flores por los milagros recibidos.

“Estoy tan bendecida, no hay otra manera de agradecerle más que de llevarle flores, la virgencita me ha concedido tantos milagros que no hay más forma de pagarle que venir a verla en este día tan especial.

Mi nieta nació con una bola en la cabeza en una clínica del Centro, cuando me enteré corrí a ver a la virgencita y le pedí con fervor que estuviera bien, gracia de Dios solo era una inflamación y en los estudios no salió nada malo.

También mi hijo llevaba siete años con una alergia en todo el cuerpo y nadie se la podía quitar, también le pedí a la Madre Santísima de la Luz y él sanó”.

Otros católicos como María Teresa Ciénega y su madre acudieron a la catedral para agradecer por todo lo bueno y malo que les da la vida.

Durante su mensaje en la misa propiciado en la Catedral Metropolitana de León, el arzobispo, Alfonso Cortés Contreras, mencionó que María santísima cuido a su hijo Jesucristo, cuido a la iglesia y ha cuidado a esta ciudad y el título de este cuidado es la maternidad.

Es de resaltar que durante la mañana, no hubo católicos que llegarán al altar principal hincados, puesto que la mayoría de sus asistentes eran de la tercera edad que acudieron apoyados con bastones o sillas de ruedas y madres con sus hijos.