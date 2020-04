Leonesa narra cómo se vive la pandemia en Nueva York

Carmen Esquivel originaria de León y quien residen desde hace más de 20 años en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades de Estados Unidos más afectadas por el covid-19 y nuevo epicentro de la propagación del coronavirus, nos narra su experiencia de cómo vive la pandemia.

Carmela Esquivel es madre de tres hijos Jack, Adahia y Claudia todos residentes de la ciudad de Nueva York todos se encuentran bien de salud y resguardo en cada una de sus casas.

Nueva York no es la ciudad que solía ser antes, la que se observa en las películas, en las que calles, parques y avenidas, avanzaban miles de personas rumbo a sus trabajos y quehaceres personales, cruzaban los semáforos y detrás un inmenso paisaje vertical y urbano adornado de rascacielos, hoy en plena pandemia por el coronavirus los lugares más concurridos son lugares semi vacíos.

Carmela nos comparte cómo fue empezó la pandemia en la gran manzana “en primer lugar desde el Viernes 13 de marzo cuando anunciaron que nos iban a poner en cuarentena, la mayoría de gente no la creía, pero algunos que dudaron corrieron a los supermercados, a las tiendas como Costco e inmediatamente desgastaron artículos como papel de baño, antibacterial para manos, todo tipo de comida que se pueda almacenar, incluyendo agua embotellada. Recuerdo ese día todo era muy confuso, porque realmente no había información oficial del Presidente de la ciudad o del Gobernador” dijo entrevista para El Sol de León la residente de Nueva York.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Estados Unidos tiene 553 mil 822 casos confirmados de Covid-19 y 21 mil, 972 defunciones, información constatada el página web oficial de la OMS.

Esquivel resaltó que, desde el anuncio oficial de la cuarentena en la megalópolis, se cerraron lugares no esenciales y solo establecimientos para adquirir productos como medicinas y alimentos “fue hasta el martes, 17 de marzo cuando anunciaron que los restaurantes y cualquier tipo de negocio que no fuera esencial debería de cerrar. A raíz de eso, muchos negocios han seguido cerrando. Hasta ahora solo los restaurantes, que solo pueden vender comida para llevar, supermercados, farmacias y hospitales pueden estar funcionando. El desabasto de mascarillas protectoras, guantes, y hasta los desinfectantes más comunes es mayor cada día”.

Eduardo Esquivel, hermano de Carmela, perdió su trabajo debido a la contingencia, pues laboraba en un restaurante “nosotros, a excepción de Lalo, todavía seguimos empleados, y somos muy afortunados, ya que seguimos recibiendo un salario, ahora trabajamos desde nuestros departamentos”.

Claudia y Adahia hijas de Carmen aún mantienen sus trabajos como consejeras sociales que brindan atención a familias neoyorquinas y Jack,

Que estudia la universidad y toma clases en línea en Internet.

Carmen Esquivel es trabajadora esencial pues administra edificios residenciales “la ciudad tiene una regla, que solo ciertos trabajadores podemos conducir, yo cargo una carta de mi empleador para comprobar que soy la administradora de los complejos, y así no tener problema. Hasta hoy o no he visto a la policía para a nadie y preguntar a dónde van. Si hay mucha gente respetando la cuarentena, y bastante que no entiende. Aunque no lo quiera aceptar, pero en las comunidades donde hay más inmigrantes, se nota que las reglas no son respetadas”.

Trabajadores en Nueva York han sido despedidos temporalmente, algunos obtuvieron seguro de desempleo por parte de las autoridades estadounidenses, otros sin goce de sueldo y sin prestaciones, comentó Carmen Esquivel “yo no me puedo imaginar cómo le hará la gente en algún país tercermundista donde este tipo de ayuda no está disponible. Bien e igual aquí para los inmigrantes que dependen de su trabajo y que no tienen ningún tipo de ayuda, ellos sí están desamparados”.

La cuidada de Nueva York resaltó que el Gobierno Estadounidense han apoyado a sus ciudadanos “otras de las medidas que se han tomado es que la corte no puede desahuciar a ningún inquilino. El gobierno también ha facilitado préstamos a negocios pequeños. Hay muchas reglas para este tipo de préstamos, que se supone que no los tienen que pagar, si ellos mantienen a sus trabajadores. Es muy complejo, lo que yo digo y es que tarde o temprano el gobierno nos cobra cualquier ayuda ya que nada es gratis. Los que están en desempleo, aparte de lo que les dan cada semana, les están dando 600 dólares más”.

Carmela no corrió con la suerte de miles de inmigrantes que se quedaron sin ingresos, ella mantiene contacto con sus familiares y trabaja desde su casa.

Carmen puede salir de su departamento y nos describe que lo que observa en Nueva York, desde calles vacías con uno que otro transeúnte aventurado en bicicleta, todos con cubrebocas, morgues móviles detrás de hospitales, largas filas en las que los neoyorquinos esperan hacer su despensa y lo mismo para las farmacias y las pruebas para el coronavirus.

En punto de las 7:00 p.m. los neoyorquinos salen de sus balcones para aplaudir, para dar ánimos a policías, bomberos, repartidores y personal de salud, quienes tienen que salir para ofrecer su labor.

El transporte público en Nueva York ahora es gratuito comentó Carmela “no cobra hasta que se termine la pandemia”.

“hay mucha duda, de cuándo y cómo se empezarán a abrir los negocios, todos quieren apoyar la economía, pero tienen miedo que vaya a haber una segunda ola de infectados. Todos los políticos apuntan dedos y no quieren tomar responsabilidad. Aunque el mundo critica mucho que Trump es muy popular, realmente nadie lo quiere. La política sigue y pues nada los que sufren son los ciudadanos. Dicen que ya estamos alcanzando lo alto de la curva, pero los muertos siguen aumentando ¿cómo se explica eso?” dijo Carmen para la OEM.

La leonesa y ciudadana estadunidense comentó que es algunas personas fallecidas no alcanzan sepultura “es muy triste” dice Carmela” y añade que “los funerarias están que no se dan abasto y solo puede estar la familia inmediata y no pueden ser más de diez personas. Lo cierto es que la información y restricciones aumentan cada día, no disminuyen. Pero como digo en lo que cabe estamos bien y somos muy afortunados”.

Carmela Esquivel comentó que cómo en 2001 en los atentados terroristas a Nueva York, dijo “conocemos a alguien que está infectado, así como sucedió en 911, todos conocíamos a alguien que estaba afectado. Uno de mis amigos un súper atleta, y enfermo, gracias a Dios ya va saliendo. Otros no han sido afortunados, 3 personas de aquí del edificio han muerto. Todos seguimos con miedo y siguiendo las precauciones que se puedan tomar”.

Según Información de la Página web Oficial del Estado de Nueva York el número de personas fallecidas asciende a 10 mil defunciones.

