León y 14 municipios de los Altos, excluidos del Zapotillo

Nosotros no podemos especular sobre qué sí y qué no hacer, “no sabemos a qué se refiere AMLO o que quiso decir el sábado pasado, al anunciar que el agua del Zapotillo será para Guadalajara” dijo la presidenta electa de León Alejandra Gutiérrez Campos.

Lo que sí es claro, dijo la primera alcaldesa panista, es que existe un decreto y acuerdos que son demasiados complejos, con muchas obligaciones. Por lo tanto no puedes decir qué actos vas a hacer de manera concreta y legal.

Presente en la rueda de prensa que encabezó el gobernador de Guanajuato para ahondar en el tema de la presa El Zapotillo, reconoció que su gobierno como cualquier otro se finca el desarrollo de un plan de trabajo con temas de importancia en buscar de construir el futuro que queremos y todos saben que hay muchos posibles futuros pero en cada uno de ellos necesitamos agua, por ello la importancia de saber a qué se refiere el presidente de México “que el agua sólo será para Guadalajara, pero aquí también debe de decir que va a pasar con León y 14 municipios de los altos de Jalisco que igual se iban a beneficiar con el acueducto Los Altos - León y que ahora no lo harán, tiene que ser claro”.

“Estaremos abriendo las puertas para el diálogo no sólo como presidenta municipal de León sino como coordinadora de alcaldes del PAN”, creo que es importante, como lo he dicho en otras ocasiones que cuando no hay oídos del otro lado tendremos que estar tomando medidas para ser escuchado y sobre todo hacer valer los derechos de la gente.

Gutiérrez Campos destacó, hoy no podemos decir de manera concreta qué derechos estaríamos perdiendo o estaríamos ganando, cuáles son las condiciones en las que estamos parados para actuar en consecuencia.

“Quedó muy claro nuestra responsabilidad es defender los derechos de los leoneses, por eso estaremos haciendo lo que se necesite para hacer valer nuestra voz y también levantando la mano, hay mucho por hacer estamos explorando posibilidades del diálogo, hasta ahora no hay nada oficial para saber los términos del juego y claro que no nos podemos quedar cruzados de brazos” señaló.

La pregunta es qué futuro queremos, no se trata de decir el agua es para Guadalajara o para León, el agua es para ambos la pregunta es qué futuro queremos para ambos estados y trabajar en conjunto, pues el proyecto implicaba agua para ambos estado, solo hay que platicar y revisar la parte jurídica y técnica eso tiene que quedar bien claro, el agua es un derecho humano, finalizó Ale Gutiérrez.