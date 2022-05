León se une para exigir justicia y seguridad para la comunidad estudiantil [Video-Fotos]

León Gto.- Estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) y de la Enes UNAM campus León, se concentraron en las inmediaciones del Forum Cultural, justo a los pies de la facultad de Artes, en donde comenzó la marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de Ángel y pedir seguridad para la juventud, dentro y fuera de los planteles.

Con un contingente de no más de 500 estudiantes, se congregaron en punto de las 9:00 de la mañana en la UG Campus Forum Cultural, luego de realizar en los últimos días una convocatoria abierta realizada por redes sociales, a estudiantes de León para unir fuerzas y exigir justicia.

En el forum se crearon algunos carteles y se organizaron para partir de allí hasta prolongación calzada, una vez llegando al Arco de la Calzada, tomaron la desviación por la calle Progreso hasta incorporarse al bulevar Adolfo López Mateos, hasta concluir a los pies de la Casa Municipal.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Durante el camino los jóvenes, acompañados por algunos padres de familia, gritaban “Sin abejas no hay UG”, “Ángel no murió, la guardia lo mató”, “En la colmena falta una abeja”, “La Guardia no te cuida, la Guardia te asesina”, “Nos quitan una abeja y a los pumas nos molesta”.

“La manifestación consiste en qué la comunidad estudiantil que está integrada por la UG y por toda la demás comunidad de aquí de León, estamos en protesta por los sucesos que han acontecido, el asesinato de nuestro compañero Ángel. Pese a que él pertenezca a la colmena, es un estudiante más que tenía familia, amigos, era de aquí del estado de Guanajuato y creo yo que el hecho de etiquetarlo como ‘solamente es de la UG’ es minimizar que la violencia pasa solamente ahí. Sino que pasa en todas las universidades, secundarias, primarias, vemos que hay una violentación a la comunidad estudiantil y a la sociedad civil”, mencionó uno de los estudiantes durante la marcha.