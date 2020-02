León, más listo que antes para encarar el futuro

LEÓN, GTO.- Anticiparse y prevenir. Dos palabras que podrían definir la labor de un “futurólogo”, profesión que no se encarga precisamente de adivinar destinos, sino de predecirlos en la medida de lo posible con base a indicadores precisos y tendencias globales. En León, desde el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Claudia Quirós Fernández se encarga de ello.

Leonesa de nacimiento pero formada profesionalmente en la Ciudad de México, más dos maestrías y una certificación internacional obtenida en Suecia, hizo un lugar en su agenda para charlar con El Sol de León sobre su trabajo y los importantes resultados que pueden venir para la localidad con a una correcta interpretación de las tendencias globales.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Confirma el gobernador que sí habrá recursos federales para el sector salud

UNA LABOR FUERA DEL ESOTERISMO

De entrada es importante destacar que su trabajo no tiene nada que ver con una “adivinación” o una predicción; “siempre cuando el nombre (de la profesión) se dice, se presta como a muchas cosas esotéricas y no muy profesionales, pero no es el caso; estrategias del futuro es una división de lo que en otros países se le llama ‘business intelligence’ o inteligencia de negocios”, dice.





Si bien la profesión tiene varios años de existencia, quizá en los últimos 30 ha tomado un papel protagónico gracias a la velocidad a la que se mueve el mundo pero sobre todo a la incertidumbre que todos los cambios provocan.

Su trabajo en el IMPLAN, y como asesora de otros proyectos independientes, se concentra en analizar desde diversas metodologías y sistemas de monitoreo, las tendencias que hay en el planeta para así predecir algunas condiciones que llegarán con base en estos cambios alrededor del planeta.

“Un estratega del futuro lo que hace es tener una visión holística, analiza el futuro y tiene que ver su relación con este en el impacto presente, cómo identificar cambios, qué dirección tienen las tendencias y sobre todo es para hacer anticipación”, explica.

“Si tú puedes conocer en anticipación cosas que se van a dar, que debes tener una metodología para monitorear, puedes hacer muchísimas estrategias previas y por eso se llama estrategias para el futuro”, asegura.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Arranca ciclo escolar de segunda Preparatoria Militarizada en León

ESCENARIOS FUTUROS, EL RESULTADO DEL MONITOREO

Con todos los datos que arroja este tipo de seguimientos, Claudia Quirós construye escenarios para el futuro lejos de una proyección económica, que es lo que anteriormente se presentaba como lectura de lo que podría venir en años posteriores.

“Lo primero es entender cómo se hacen escenarios futuros, estamos a costumbrados a ver que lo que se hacen son proyecciones económicas, y en una proyección económica se toman en cuenta varios factores que van a servir para pronosticar un dato hacia el futuro, siempre hay un pronóstico bueno, conservador y el malo, y siempre son lineales”, explica.

En escenarios del futuro lo que se hace es analizar desde varios niveles de percepción, esto es todo lo que esté en el mundo externo, que son tendencias globales, que normalmente no las tenemos bajo control porque nosotros somos León, después está México y después el mundo, pero las tendencias globales sobre las que no tenemos control, son las que inducen al país y son las que van a influenciar a León como tal, tienen una relación más fuerte de lo que pensamos

El siguiente procedimiento consiste en crear una especie de selección de tendencias y colocarlas en un “Top Ten” con un cierto nivel de certeza pero mucha incertidumbre que, con el monitoreo constante, tendrá que analizarse el impacto que puede ocasionar para la ciudad en caso de darse de una o de otra forma.

Entonces con anticipación sabes si se está dando algo que viste, sabías que si se daba va a pasar esto, y ya tenemos la estrategia, eso es lo que se hace con los escenarios, anticipar estrategias, anticipar tácticas y diseñar programas.

CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

Estos escenarios no son para planear el futuro inmediato, se aplican por lo menos de una década en adelante; “estas estrategias son a más de 10 años, en estudios de futuros corto plazo es 10 años, mediano plazo son 20 y te vas hacia adelante, lo que tú hoy ves es una consecuencia de algo que ya venía adelantado”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local ¡Adiós Feria Estatal de León 2020!

Por ejemplo con la firma del T-MEC, el tema no se da de la noche a la mañana, tiene detrás por lo menos un seguimiento de cinco años que obedece a la necesidad de reconfigurar la figura de los tratados comerciales a nivel mundial. Esto permite tomar las precauciones necesarias para cuando el cambio en sí, se haga presente.

Sin embargo hay otra parte fundamental en esta labor: los escenarios no son ni buenos, ni malos, simplemente son.

“No son buenos ni malos, eso es lo que nosotros queremos etiquetar porque nos gustan o no, son escenarios reales que se atan a una realidad sucediendo o no los factores que entra ahí en juego, son escenarios que pudieran suceder con factores que tú no tienes control, el ser humano tiende a decidir si algo nos gusta o no, si es bonito o es feo, pero son. Son escenarios”, dice.

“Decir bueno o malo, es cuando ya llegó y tú reaccionas, pero si tu anticipas, lo bueno o lo malo depende de las acciones que tu hiciste para que eso fuera una oportunidad o un riesgo y sorteaste el riesgo con anticipación, entonces ya no se vuelve ni bueno ni malo, se vuelven panoramas de anticipación”, añade.

ESCASEZ DE AGUA, PRESENTE EN LOS MONITOREOS

Ante un problema tan complicado como la posible escasez de agua, motivo de intensas labores políticas en torno a la presa de El Zapotillo, Claudia Quirós asegura que no todo está en las manos del futuro, existe una importante labor en el presente que se tiene que hacer para evitar escenarios más complejos en unos años.

“Esto es algo muy puntual, es la escasez de agua y es un problema del día a día y sin duda no podemos quitar el día a día, hay gente que dice que el futuro está muy lejos y que qué vamos a hacer con el presente, tienen razón pero están atados, la metodología te lo dice así, el futuro está presente en el presente, es decir, lo que tú haces hoy te va a impactar en el futuro”, dice.

“Claro que hay acciones del día a día, sobre todo en León y en México, porque todavía tenemos muchas cosas que satisfacer que son básicas como el caso del agua, no es que no esté en un escenario para el futuro sino que se tiene que resolver hoy para tener escenarios futuros”, precisa.

“No entra en el juego de mi trabajo en estos momentos sin embargo sí es un factor presente que determinará el futuro”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Febrero, mes de presentar la Prima de Riesgo de Trabajo 2020

LA INSEGURIDAD COMO LA PUNTA DEL ‘ICEBERG’

En este mismo tenor, pero con un problema como el de la inseguridad, la estratega del futuro del IMPLAN asegura que hay que atacar, desde el presente pero para mejorar en el futuro, el problema de raíz.

“El problema del narcotráfico que vemos hoy es una consecuencia de algo debajo, más grande, de cara al futuro sí sabemos que lo que tenemos que solucionar es lo que está debajo del ‘iceberg’, no lo que ahorita vemos como consecuencia que es la punta”, dice.

“Si trabajamos a futuro la solución que está debajo, esa punta del ‘iceberg’ nos va a cambiar, entonces la solución no es directa contra el narcotráfico, la solución es a valores por debajo que van a dar como consecuencia una solución al narcotráfico pero no es mañana, la soluciones que tú ves hoy son reactivas pero tenemos que empezar a tener acciones a futuro para evitar reacciones como estas”, añade.





LA INCERTIDUMBRE, UNA MATERIA PRIMA

Ante una imposibilidad para precisar con qué nivel de certeza se puede analizar un escenario a futuro, Claudia Quirós precisa que la situación es paradójicamente inversa, se trabaja con la incertidumbre.

“Es muy curioso y mucha gente dice ¿cómo? El trabajo de escenarios futuros justamente se hace con todo aquello que tiene un porcentaje muy grande de incertidumbre, sin embargo tiene un alto impacto en tu futuro, entonces lo que haces es monitorear, debes de tener una cultura del monitoreo de las tendencias, eso es lo que te va a dar la certeza, que tengas el monitoreo contínuo”, dice.

“El chiste de estos escenarios es estar cómodo con la incertidumbre, es como los radares del clima, aquí también se hacen radares de monitoreo y vas viendo cómo se van moviendo y anticipas. Pero qué tan certero es el clima… todo depende de qué tan buenos radares tengas para estas anticipaciones, es eso”.

“No es de que digas: ah es que ya dijeron que en el 2045 va a pasar esto. No, no son predicciones, esa es la conclusión que tenemos, eso sería esotérico y es muy poco científico y poco profesional”, asegura.

LEÓN ESTÁ MÁS LISTO QUE ANTES

En esa misma línea no se puede decir que León está listo al 100% para lo que venga, pero sí un poco más informado, por ende más preparado.

“Yo te puedo decir que está más listo que antes porque hoy tiene información que antes no tenía, mas estar listo significa que ya tengas todas las estrategias y todas las tácticas, esto es un desarrollo continuo, pero sí está más listo porque no vive hoy en una ceguera de factores globales que van a impactar a una ciudad como León”, dice.

“En todo el planeta no vemos a León como una ciudad en México nada más, hoy se hacen rankings de ciudades a nivel global, entonces porque no pensar que León puede estar, para eso necesitas tener información y análisis de qué está pasando en el mundo que va a cambiar la realidad de nuestra ciudad, en todas las cuestiones. Hoy estamos más preparados porque como nunca, tenemos información”, concluye.