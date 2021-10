León está totalmente abierto a la internacionalización

LEÓN. La ciudad está completamente abierta a la llegada de la inversión extranjera y en esa localidad, la iniciativa privada camina de la mano con el gobierno, aseguró Héctor López Santillana, presidente municipal de la ciudad guanajuatense.

"No es pensar igual, se trata de tener propósitos comunes. Aquí no nos gusta que otros decidan por nosotros, nos gusta levantar la mano, no estirarla", comentó durante la apertura de la Celebración de la Noche de Industriales de ITM 2021, el evento previo a la inauguración de la Feria de Hannover, que se realizará del 6 al 9 de octubre.

Durante su participación, Enrique González Haas, presidente en México de Schneider Electric, afirmó que los industriales deben de tomar conciencia sobre el cambio climático para desarrollar sus inversiones.

Afirmó que si no se toma en cuenta el daño medioambiental en los procesos de manufactura y producción industrial, la temperatura del planeta aumentará por encima de 1.5 grados centígrados antes de 2030, el tope para reducir el impacto del cambio climático, de acuerdo con la Conferencia de las Partes (COP21), que se realizó en Paris, en 2015.