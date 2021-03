León está preparado para mantener en buenas condiciones la vacuna contra Covid-19

“El municipio de León, si está preparado y tiene lo necesario para poder cumplir cabalmente con el cuidado de la red de frío del biológico”, anunció el Dr. Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal. Todo está listo en el momento que se defina una fecha y que se tenga la vacuna anticovid, dijo.

Así lo informó por el encargado de la salud en León, al ser cuestionado en torno a lo dicho por el titular de la Secretaría Salud de Guanajuato (SSG), “que para la próxima asignación de vacunas tendrán que enviar por ellas y serán traídas en vehículos estatales equipados y que cumplan con las características de enfriamiento para almacenar las dosis en el trayecto”.

Este trabajo, no es nuevo pues desde que sabemos que va haber vacunación, se ha trabajado con todas las instituciones en el ámbito de sus competencias, como son Protección Civil, Seguridad Municipal, para la definición de escenarios.

“Entonces todo está preparado, todo está listo, en el momento que se defina una fecha y que este tenga el biológico, está prácticamente garantizada la protección del mismo en lo que tiene que ver con el manejo de la red de frío”, recalcó el encargado de la salud en León.

Añadió, en esto son expertos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, “lo hacen la verdad muy bien”, por lo que dijo que de eso no hay que preocuparse.

Sobre el tema de los probables sitios en los que se podrá cumplir con la aplicación de vacunas a personas mayores de 60 años, aseguró “no tenemos fechas sobre los espacios no se ha tenido comunicación con la federación, pero estamos porque la vacunación se den las mejores condiciones, con la mayor seguridad y con la mayor rapidez no digamos finalmente nuestro asunto que completa el municipio la vacuna por la lleva la federación, pero nosotros sí podemos apoyar mucho en garantizar que los espacios donde se realicen”.