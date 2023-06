Denuncian a presunto acosador en la colonia Industrial

León, Gto.- Se llama Jesús pero lo conocen con los apodos de "El Encuerado" o "El Avión". Vive en las calles de la colonia Industrial y es muy famoso entre los vecinos de la zona, pero no por sus buenas acciones sino todo lo contrario. Los habitantes de la calle Cuitzeo, Pénjamo y Purísima, están hartos de sus robos y del acoso que ejerce en contra de las mujeres.

A pesar de que ya han intentado denunciarlo, nada se puede hacer contra él ya que las autoridades excusan que el hombre de aproximadamente 40 años de edad, tiene problemas mentales.

Es el testimonio de una joven de 22 años, quien ha alzado la voz, el que ya está dando vueltas en redes sociales. Ella ha sido víctima de acoso, hostigamiento y amenazas por parte del mencionado. Ya presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, pero a su asunto ya le dieron "carpetazo".

Ella, quien decidió que su nombre no fuera publicado por motivos de seguridad, explica que desde el 2020 tiene problemas con este hombre y ya está harta.

"Yo viví en esta colonia toda mi infancia, pero después me cambié y hace tres años regresé. Él pasaba y saludaba, por temor a que me hiciera algo, debido a su aspecto y que además es adicto a las drogas, en ocasiones le conteste el saludo pero no me imagine que él iba a reaccionar así".

La afectada, comentó que el hombre la sigue, la toca y jalonea. Le dice cosas y sabe perfectamente su rutina y sus horarios, cuando sale de su casa a trabajar y cuando regresa. Ella teme por su integridad y la de su hermana, pues la mayor parte del tiempo están solas, ya que su papá sale a trabajar también.

El pasado 13 de febrero, ella decidió denunciar los hechos, pues el hombre, la amenazó de muerte y apedreo su casa. Ese día, habló a la policía pero los oficiales le dijeron que no podían arrestarlo, ya que padece de sus facultades mentales.

Las declaraciones de la joven, fueron apoyadas por vecinos de la zona, quienes dijeron que además de acosar a las jovencitas, muestra sus genitales a cuanta persona pasa por el lugar. No tiene un domicilio fijo y a veces, pernocta en el lecho del Río Marichis. También se le acusa de asaltar y de robar. Son muchos los vecinos afectados.

"Acudí a presentar la denuncia correspondiente y en la Fiscalía me dijeron que me iban a llamar para comparecer, pero nunca lo hicieron. Me prometieron una cita con un psicólogo y tampoco me la brindaron. Después de tiempo acudí a ver qué pasaba con mi caso y me dijeron que la carpeta ya estaba cerrada, porque nunca acudí a las audiencias pero la realidad es que nunca me llamaron. Estoy desesperada y tengo miedo, porque las agresiones de ese hombre ya son más frecuentes y más intensas".