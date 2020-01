León debe fortalecer su estrategia en prevención del delito

León, Gto.- De preocupante calificó Vanessa Montes de Oca, regidora del PRI, las cruentas balaceras en las que se han enfrascado los elementos policiacos y de la Guardia Nacional; sobre todo cuando en medio de la refriega quedan ciudadanos inocentes.

Es preocupante esta situación, en donde las balaceras colocan en riesgo a personas cercanas, “veo bien que se accione en contra de ellos, pero siempre hay que cuidar la integridad de las personas”.

Las acciones de las autoridades deben de ser coordinadas en este sentido buscar que los delincuentes reciban castigo por parte de las autoridades pertinentes; pero para ello no basta sólo el uso de las tecnologías, el tema es la capacidad de reacción, indicó.

¿Y la inteligencia de los líderes?

Para Montes de Oca, es muy importante la inteligencia de los líderes que llevan las acciones acabo, “pero si tengo los datos pero no los utilizo de forma oportuna de nada sirve” dijo.

Si creo que la tecnología es buena opción, pero tiene que ser bien analizada y utilizada por las personas que están al frente de ellas, pues la tecnología no se maneja sola, siempre hay una persona que está frente de ella y el utilizarla con acción y estrategia puede ser una buena posibilidad de resolver problemas, sin embargo consideró, si no se utiliza de forma correcta no funciona.

Nos quedan a deber

Pese a la tecnología que se ha concentrado en el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control por sus iniciales C4, nos ha quedado a deber en cuanto a la acción de respuesta a una llamada de emergencia, no hay capacidad de reacción, “tú puedes tener un universo de datos pero si no los utilizas de que sirve, en mi opinión falta explotar la tecnología y quien esté enfrente debe de ser una persona inteligente y que pueda accionar en el momento”, señaló la regidora priista.

"No se trata de cambiar las estrategias es de fortalecer una estrategia en conjunto, lo veo de esta forma tengo la tecnología, las personas aptas y capacitadas, es lo que se tiene que hacer" mencionó.

Prevención del delito

"En temas de seguridad ha quedado demostrado, que no se cuenta con acciones de prevención del delito, lo cierto es que estamos teniendo muchos policías, muchas patrullas y en donde queda la prevención del delito, de qué forma se está atacando esta parte y creo que la estrategia tiene que ser de una manera coordinada global y no que no haya egos entre los líderes” Informó.

