León de bronce tradicional; conoce la historia la ferretería más antigua de León

León, Gto.- La calle Belisario Domínguez guarda una joya, un lugar con casi 100 años que surtió de productos del campo a las familias leonesas y parte de otros municipios, es el León de Bronce. Desde la calle se puede ver un León de color dorado justo arriba de la puerta del negocio y un tapete que da la bienvenida a los clientes.

La tradición y el cristo

El señor Adrian López Gónzales, llegó de Arandas Jalisco durante la guerra de los cristeros para refugiarse en la ciudad de León, dejando atrás su negocio familia pues se dedicaba a la mezcalería, entonces puso la tienda pero fue alrededor de 1915 que el lugar se quemó y una vez renovada tomó el nombre de León de Bronce.

“Esta tienda surgió como en 1913 y en 1926 se convierte en León de bronce porque tuvo un incendio, el negocio ha ido de generación en generación. Era una tienda que encontrabas de todo, desde maíz, frijol, arroz, se hacían medidas, hilos, petróleo para lámparas y estufas de petróleo que era lo básico que tenía la gente”, indicó Ericka.

Ericka López Barron, encargada del negocio familiar, platicó que de aquel incendio solo el cristo negro que está junto a la caja donde se paga el producto y junto a la foto de su abuelo Adrián quedó intacto aunque la madera sí la tuvieron que cambiar.

“La madera no es el original, es el único que sobrevivió de toda la tienda y quedó arriba de una caja fuerte en el año 1915 porque volvieron a hacer el edificio ya que antes era de un solo piso y hasta la fecha ha tenido una sola modificación, los mostradores son los mismos así como los cajones pero no lo queremos modernizar porque perdería el encanto”, manifestó.

Referente de León

Asimismo, aseguró que el éxito de la tienda es conservar lo que les dejó como legado su abuelo por ello sigue como hace 98 años pero algunos productos han cambiado puesto que así la tecnología lo obliga pero continúan con productos artesanales y de tradición.

“Su legado es que la gente encuentre todo, entonces tenemos poquito, hay cosas que son artesanales que lamentablemente las nuevas generaciones la sustituyen, por ejemplo las riendas hechas de pelos de caballo, ya no se conservan porque ya no las hacen, no están a venta pero están como referencia” contó.

Otros productos en venta son los escobillones para pistolas, el ocote, incienso, copal, los polvos para pintar el aserrín, resorteras, tequesquite para ablandar el grano de maíz, la naftalina que era usado por las abuelas para que la ropa no se apolillar debido a que se ponen en los roperos o baúles, el aceite de linaza para limpiar y conservar la madera.

Explicó que la mayoría de sus clientes son de campo y al haber tantas ferreterías desconocen la existencia de León de bronce, la ferretería más antigua de León.

Finalizó diciendo que aún hay clientes que buscan producto antiguo y llegan de municipios como Guanajuato capital, San Felipe, Dolores Hidalgo, por mencionar algunos.