León: colectivos y familiares salen a buscar a Catalina Vargas

León, Gto.- Con la finalidad de dar con el paradero de Catalina Vargas, madre buscadora desaparecida desde hace casi una semana en León, la familia Rodríguez Vargas y el colectivo “Unidos por los desaparecidos de León”, salieron a las calles para realizar una búsqueda en vida en el último lugar donde fue vista la mujer el pasado 17 de julio.

Las hojas donde plasmaron la fotografía de la mujer, sus datos personales y características físicas con el objetivo de que más gente tenga esta información, fueron colocadas en las paradas del camión, en las paredes de la vía pública y en puntos estratégicos donde pudieran tener más alcance.

“Hicimos esta búsqueda también para que el secretario nos acompañará y ahora sí que se disculpara con la familia ya que hubo una declaración de que la señora Catalina tenía antecedente de haber desaparecido cuando no es cierto, nosotros no tenemos esa información, no sé de dónde la sacaron”, dijo una de las buscadoras a quien se le protege con su anonimato por motivos de seguridad.

“NO TENÍA PROBLEMAS CON NADIE”

Además, referente a la información que se ha dado a conocer sobre la señora Catalina, dijeron que era una mujer que no se metía con nadie y no había sido amenazada previamente, por lo que también desmintieron categóricamente que tenga antecedentes de desaparición.

Dijeron que era una mujer muy activa en el colectivo y que siempre es la primera en llegar cuando se les hace el llamado, pues ella busca a su hijo que desapareció desde el 2020.

“La señora Catalina Vargas no tenía problemas con nadie, no tenemos antecedentes de que la hayan amenazado, no tenemos antecedentes de nada, lo único que sabemos es que ella no quería estar en ese lugar donde vivía es lo único que sabemos y que por eso se estaba quedando en la casa de sus hijas”, agregó la mujer.

Este colectivo está conformado ya por 30 familias que buscan a sus seres queridos y aseguran que están temerosas por la situación de violencia e inseguridad que se vive en León por lo que piden más seguridad al municipio y acercamiento ya que dijeron que nunca se habían acercado con ellas.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, se disculpó con la familia por haber informado a la prensa que la señora Catalina ya había desaparecido una vez y dijo que seguirán las búsquedas en vida y que el lunes visitarán el C4 para leer las cámaras de la zona donde fue vista por última vez la mujer.

“Yo hablé ayer con la familia, estuve hablando por teléfono, nos pidieron apoyo, hemos estado presentes y yo le informaba que fue información que se nos hizo llegar, ayer por teléfono les ofrecí disculpas, hoy nuevamente, yo creo que ahorita lo importante es continuar con esta labor, informar a la ciudadanía que cualquier información que puedan aportar es muy valiosa, los colectivos se están sumando, mañana estaremos en el C4”; argumentó.