Lengua bífida la nueva tendencia en jóvenes

León, Gto.- Por gusto, decisión, verse diferente o incluso por realizar un sueño, cada vez más jóvenes se realizan modificaciones corporales, la lengua bífida van en aumento, en León los días 23 y 24 de julio llegará Expo Tatuajes lugar donde se puede realizar este tipo de transformaciones, tatuajes y piercing.

Scarlette Reyes Ramírez se modificó la lengua a la edad de 21 años, platicó que desde niña le llamaba la atención las serpientes y su lengua, ya al trabajar y tener ingresos fue que decidió realizar su sueño de tener la lengua bífida.

“A la edad de 15 años comencé a interesarme en los tatuajes, piercing y modificaciones, desde pequeña me llamaban la atención las serpientes y dije es un músculo y no pasa nada, al tener un trabajo estable y dinero fue que decidí cortar mi lengua”, mencionó.

Explicó que el proceso no fue doloroso y desde que llegó al estudio le mostraron el material nuevo y estéril que fue lo que le brindó mayor seguridad, además indicó que la transformación duró alrededor de tres horas y media y tuvo un costo de 3 mil 500 pesos más gastos en antibióticos para evitar infecciones.

“No es doloroso el procedimiento que tuve, me durmieron con anestesia local y todo se hizo bajo cuidado y con responsabilidad. El primer día por la inflación solo tomé agua y los siguientes días comencé a comer papillas caseras; al cuarto día comenzaron a quitarse solas las puntadas y comencé una tipo de rehabilitación para volver a hablar “normal” ya que mi legua se había convertido en dos”.

Recordó que lo más difícil en su recuperación fueron las primeras dos semanas ya que cada parte de su lengua tenía su propio movimiento y constantemente sufría de mordidas, al paso del tiempo aprendió a hacer trucos al fumar, parada frente al espejo comenzó a enroscar su lengua, y realizar movimientos que jamás se llegaría a realizar con la “lengua normal“, expresó que fue algo sensacional el poder mover su lengua de diferentes formas.

Además, dijo que lo que la motivó a realizarse esta modificación fue el platicar con un doctor y el hecho de que le explicará que si en determinado momento ella quisiera volver a unir su lengua lo podría hacer sin ningún problema.

“Mi familia no me dice nada por mi lengua bífida pero prefieren que no les enseñes”, señaló, al cuestionarse sobre si se haría más modificación dijo: “me gustaría hacerme las orejas puntiagudas pero por mi trabajo no lo veo factible porque soy oficinista”, finalizó.

Govany Cardona es el primer leonés certificado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) quien se dedica a hacer estos tipos de cambios además, realiza perforaciones, él le realizó la lengua bífida a Scarlett.

Platicó que su gusto por tatuajes y piercing comenzó a la edad de 10 años pero ya estando en la preparatoria empezó a dedicarse a este oficio sin dejar de lado sus estudios, posteriormente al ingresar a la carrera de enfermería y ver que aún había distinción por las personas tatuadas y con perforaciones decidió dejar la profesión y dedicarse a lo que realmente le apasiona: perforaciones y modificaciones.

“Realizo procedimientos que son la lengua bífida, elimino queloides, hago reconstrucciones de orejas, cuando las personas ya no quieren tener su expansión acuden conmigo para cerrar el orificio, también pongo expansiones en nariz, orejas, lengua, labio, también escarificaciones que es como un tatuaje con cortes de bisturí”.

Señaló que va en aumento son el pearling o perlas caribeñas en los hombres, son implantes en el órgano viril subdérmicos para brindar mayor estimulación sexual. “En una leve incisión se introduce la pieza de silicón”, declaró.

Expo Tatuajes

Este tipo de modificaciones, implantes, expansiones se pueden encontrar en Expo Tatuajes que se realizará en Poliforum León de 11:00 a 22:00 horas los días 23 y 24 de julio.

Con un costo de 80 pesos, niños y personas de la tercera edad no pagan, además, se podrá disfrutar de seminarios, habrá 200 tatuadores nacionales e internacionales, concurso de tatuajes en diferentes categorías, show de suspensión, freak show, chicas pin up, música en vivo y exhibición de graffiti.