Lejos Guanajuato de regresar a semáforo verde

León, Gto.- Guanajuato está lejos de regresar a un semáforo estatal de reactivación económica verde, debido a la alza de contagios de Covid-19 de la nueva variante Ómicron, por lo que al menos en los próximos 3 meses el estado podría permanecer en amarillo, informó Alejandro Macías Hernández, experto infectológo, ex comisionado de la influenza en México.

“El escenario en Guanajuato no es tan diferente del resto de la república, es evidente que nos encontramos en la fase de ascenso, que se mantendrá yo creo mientras no veamos que hay un declive en el número de casos y el porcentaje de las pruebas que están saliendo positivas. Yo no veo mal que se pase a un semáforo que no sea verde”, dijo.





El también profesor investigador en la Universidad de Guanajuato (UG), adscrito a la División de Ciencias de la Salud, explicó que aunque no se están saturando los hospitales como en olas de contagio anteriores, advierte que eso puede ocurrir en cualquier momento, por lo que incluso recomendó trabajar desde casa.

“Es verdad que en este momento no se encuentran los hospitales saturados como en los picos anteriores, pero creo que también hay que advertir que eso puede ocurrir en cualquier momento. Evidentemente no podemos decir que en esta situación podamos hacer absolutamente todo, tenemos que tener precaución y quien pueda trabajar desde casa que lo haga”, mencionó.

Cabe resaltar que el color amarillo en el semáforo estatal de reactivación económica estará vigente del 24 al 30 de enero, a que el mes de enero ya superó en 415.5 por ciento los casos confirmados de Covid-19 que registró diciembre, ya que el último mes del 2021 tuvo4 mil 592 casos y en lo que va del 2022 ya son 23 mil 672.

Macías Hernández destacó que la pandemia no terminará pronto, solo la variante de Ómicron de Covid-19 está teniendo diversas fases, primero la de ascenso que es la que atraviesa el estado, le sigue la de descenso y por último la de meseta, para después entrar en una etapa endémica.

“La nueva variante tiene digamos una fase de ascenso, una fase de descenso y una fase de meseta, pero luego pasa a una condición endémica entonces no se va acabar entonces se puede decir que tiene digamos un pico que se esperaría entre esas fases alrededor de 3 meses, para que pasemos ya a una fase endémica, pero hay que aclarar que el virus no se va a ir, la pandemia probablemente solo va a pasar a una condición ya endémica que no es algo menor, es algo que tendremos que lidiar”, explicó.

En cuanto a la inmunidad que se dice genera Ómicron, el ex comisionado de la influenza en México dijo que los contagiados contarán con protección de otras variantes, como puede ser Delta, pero no Beta, pero sería parcial.

“Quienes tengan la variante Ómicron van a tener seguramente inmunidad contra alguna de las otras variantes, se sabe que pueden tener inmunidad contra la variante Delta pero no necesariamente contra la variante de Beta, pero en términos generales sí se podría decir que la variante Ómicron de alguna manera ya deja al menos alguna protección parcial contra las otras variantes”, finalizó.