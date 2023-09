Legisladores de Guanajuato tienen que armonizarse con la despenalización del aborto de la SCJN

León, Gto.- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) de despenalizar el aborto en México, la activista leonesa e integrante de la organización Chicas Biless, Naye Tello, dijo que Guanajuato tiene que acatar las resoluciones y armonizarse con el Código Federal.

Además comentó que hospitales públicos de índole federal como el IMSS, ISSSTE y PEMEX tendrán que brindar el servicio que es parte de los derechos de las mujeres ya que con ello el aborto no es considerado como un delito.

“Me parece que es un paso muy importante para México, pero las legislaciones locales todavía son un tema que se tendrán que ir armonizando, me parece que en el caso concreto de Guanajuato lo que toca ahora es hacer presión para que nuestras personas legisladoras, tanto las que se han mostrado a favor y han trabajado por legislaciones, que incluyan el tema del aborto para de nueva vez despenalizarlo en el estado, como aquellas que son mayoría en Acción Nacional y que abiertamente se oponen a los derechos de las mujeres se pongan a trabajar acatando lo que ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia y puedan armonizar la legislación guanajuatense para que el aborto no sea considerado un delito en Guanajuato”, dijo.

La activista feminista comentó que las y los legisladores locales tendrán que actuar en congruencia pese a que Guanajuato es un estado conservador, pues se debe priorizar el derecho a decidir de las mujeres.

Incluso recordó que como precedente con la Norma 046, todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar ya pueden abortar si fueron víctimas de violencia sexual sin la necesidad de interponer una denuncia y sólo con un escrito firmado bajo la protesta de decir verdad.

“Está resolución de la Corte implica que el Congreso de la Unión tanto las dos cámaras quite el delito de aborto a nivel federal y como no es en ese precedente y en esa acción, las legislaciones locales tendrían que actuar en congruencia en modificar sus códigos penales, en el caso concreto de Guanajuato tendría que haber un trabajo legislativo por parte de nuestras personas parlamentarias para quitar los artículos que penalizan el aborto para Guanajuato, ahora las mujeres y otras personas con capacidad de gestación pueden ir por ejemplo a los hospitales maternos infantiles en Guanajuato amparándose en la norma 046”, agregó.

Naye Tello aseguró que con esto se logró un avance significativo derivado de la lucha de las mujeres que se ha reflejado en las calles y diferentes espacios, así como en los centros de salud donde han sido criminalizadas por muchos años.