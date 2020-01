Le deben 19 mdp a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado

Luego de que la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, asegurara que el Gobierno del Estado los ha abandonado, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le respondió con contundencia y de paso le mandó decir que mejor pague lo que le debe a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado; la deuda asciende a 19 millones de pesos desde 2018.

En medio de la polémica y de la crisis de seguridad que afronta el territorio estatal, Rodríguez Vallejo aseguró que no hay municipio en todo el estado que tenga más apoyo de las FSPE que Salamanca.

“Al contrario, Salamanca es el municipio que tiene más Policías Estatales fijos, no hay otro municipio, ni Celaya ni el que me digan, Salamanca no está solo… ojalá nos paguen lo que le debe a los policías”, dijo.

De acuerdo con el equipo de Comunicación Social del Gobierno del Estado, la deuda asciende a 19 millones de pesos y se tiene pendiente desde 2018.

Le gana el tema partidista: Sinhue

El mandatario estatal aseguró que la presidenta municipal tiene línea directa con el ejecutivo federal, que sería bueno que hablara con Andrés Manuel López Obrador para que le devolviera a las fuerzas federales.

“La alcaldesa tiene línea directa con el presidente, ojalá que le regresen a la Marina, le regresen a la Guardia Nacional; yo creo que la alcaldesa tiene que entender que esto es de trabajar juntos, no de dividir”, dijo.

De igual manera criticó el hecho de que la alcaldesa suele equivocarse y dejarse llevar por un tema de colores y afinidades políticas.

“Yo siempre le he abierto la puerta, estamos trabajando, yo sí la he felicitado porque está arreglando su policía pero parece que le gana siempre el tema partidista. Ella tiene muchos pendientes, ojalá que arregle sus problemas con su Ayuntamiento, que construya en vez de dividir”, dijo.