Le toca al Congreso del Estado aprobar o no la ley de prisión a conductores ebrios; CANIRAC León

León Gto.- Manuel Bribiesca Sahagún, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), confía en que no va proceder la propuesta de Ley para dar prisión a conductores que manejen en estado de ebriedad.

Esta propuesta fue entregada por el Ayuntamiento de León al Congreso del Estado de Guanajuato, en la cual se pretende castigar hasta con dos años de prisión a los conductores que manejen ebrios y eliminar el encierro administrativo de hasta 36 horas.

El Ayuntamiento propuso reformar el Código Penal y adicionar el artículo 168-a para castigar de seis meses a un año de prisión a quien conduzca un vehículo de motor “con un nivel de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares”.

“Es un tema que al congreso le corresponde, hoy creemos por lo que hemos escuchado de parte de los congresistas, que no va a proceder la ley porque la ven un abuso y es un tema de abuso de autoridad desde mi punto de vista”, comentó el presidente de la CANIRAC.

Además, mencionó que esta reforma no falló, sino que se convirtió en un tema más complicado de lo que realmente debía de ser.

“Es una realidad, lo que debemos de generar es una conciencia ciudadana de que la gente no tome y maneje al mismo tiempo. Se sacó una encuesta el día de ayer y en México, por lo menos en el estado de Guanajuato y en la ciudad de León, no les importa si los castigan, si no les castigan”, aseguró.

Así mismo, mencionó que lo que se debe hacer es crear una conciencia de cuidar y salvaguardar la vida de todos los seres humanos.