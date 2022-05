Las mamás que no van a celebrar este 10 de mayo

León, Gto.- Ni flores, ni chocolates, esperan las madres de San Juan de Abajo. Caminando hacía las vías del tren, la vida sigue aunque con diferentes aristas. La comunidad es famosa por su falta de drenaje, agua potable, pavimentación, sus inundaciones, su inseguridad, la mayoría de sus casas hechas de lámina y desechos.

El Covid, vino a empeorar la situación de la cual ya eran víctimas, en la zona aumentó el desempleo y la inseguridad, varios negocios familiares tuvieron que bajar sus cortinas como el caso de Antonia Pacheco, dedicada a la venta de menudo está a punto de quebrar.

Antonia Pacheco, 64 años, 8 hijos y 25 años viviendo en San Juan de Abajo.

Doña Antonia vive en la entrada a San Juan de Abajo. Madre de 8 hijos, en entrevista para este medio dijo que antes de la pandemia trataban de festejarla con algo modesto, pero este año no.

“No hay dinero mis hijos trabajan en la central, otro tiene el oficio de herrero pero a todos les ha ido mal, yo vendo menudo los domingos en otro tiempo se me acababa, ahora no se qué hacer para que se venda”.

Su plan es no hacer nada. Se queda con los recuerdos de hace años cuando organizaban bailes para celebrarla de una forma bonita.

“Esta vez no hay ganas de celebrar, nadie ha dicho nada”, finalizó

María Pacheco, 39 años, 3 hijos, 20 años viviendo en San Juan de Abajo

Una calle más adelante vive la señora María, que lleva 20 años siendo vecina de esta comunidad. Al igual que su vecina no tiene planeado nada más que ir a la escuela de sus hijos al festival dedicado a las madres.

Tiene tres hijos de 15, 10 y 4 años todos hombres. Para ella, a partir de la pandemia no es lo mismo, todo cambió, sobre todo por falta de trabajo, su esposo es obrero y el sueldo le bajó considerablemente.

“Este 10 de mayo no espero nada, el año pasado no me dieron nada, por problemas económicos, por eso no espero nada, aunque ya tienen trabajo hay prioridades que primero se tienen que cubrir antes que un regalo”.

Angélica Ramírez, 49 años, 5 hijos, 25 años viviendo en San Juan de Abajo

La comunidad abarca casi 460 hectáreas, cuentan con un Centro de Desarrollo de Fundación León, donde se da cursos para niños, jóvenes, madres y adultos en contra esquina vive Angélica Ramírez, que por la ubicación de su casa, se la presta a una sobrina para que venda hamburguesas.

Para ella este 10 de mayo será un día más, no acostumbra a recibir regalos , ni el mínimo por parte de sus hijos de 28, 27,25, 18, y 6 años, afirma que nunca se acuerdan de ella. Desde que es madre nunca ha recibido un regalo, en su hogar no se acostumbra a celebrar a las mamás.

A los 19 años se convirtió en madre “No pido más que un abrazo”.

EL DATO

4 mil 670 personas viven en la comunidad de San Juan de Abajo.

973 hogares se tienen contabilizados

Fuente: Market Data México.