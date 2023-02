Las Joyas podría tener un nuevo Banco Bienestar

Este nueve de febrero sesionará en el ayuntamiento de León el predio ubicado en la colonia Las Joyas, mismo que albergará una nueva sucursal del Banco Bienestar en aquel polígono, siendo este el número seis de la ciudad zapatera, de los 92 que habrá en Guanajuato.

Así lo aseguró el delegado de Programas del Bienestar en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, donde también aclaró que esta meta de 92 sucursales podría cambiar a 120, sin embargo durante la actual administración solo se llegará a cumplir el número de 92 bancos.

“Tenemos programado de acuerdo a lo que nos informaron las autoridades municipales que el 9 de febrero sesionará el Ayuntamiento de León, ya para resolver el tema del predio de las joyas, con el cual estaríamos cumpliendo los seis predios requeridos en León y los 92 requeridos en todo el Estado de Guanajuato, por lo cual ya estamos cumpliendo en tiempo y forma con el objetivo de que para febrero se tenga identificado la totalidad de los predios, y para julio ya la totalidad de las edificaciones de las sucursales”, agregó.

Aunque también mencionó en entrevista Mauricio Hernández que se tiene contemplado a mediano plazo para el estado de Guanajuato llegar a 120 sucursales, con la intención de que el Banco Bienestar llegue a la población.

“El objetivo del banco es que aumente, ya en esta administración no, el objetivo se cumple, pero como institución el banco si tiene planteado un crecimiento a 120 sucursales, estarían en diferentes municipios, esa parte del proyecto no la hemos revisado nosotros, ya no nos va a tocar a nosotros desplegarla, pero tenemos el dato en lo general de que el banco tiene contemplado este crecimiento”, mencionó.

“Estamos atendiendo durante el mes de febrero todo el tema de bancarización masiva, tenemos contemplado atender a 120 mil guanajuatenses, entregando ya la tarjeta del Banco Bienestar, son 120 mil entre distintos programas, estamos hablando de adultos mayores, niños y niñas con discapacidad y productores del campo, porque el objetivo es que con la bancarización lleguen muchos beneficios, que los recursos lleguen de manera directa a los beneficiarios y a sus familias, pero además que se tenga la accesibilidad a servicios financieros y sobre todo que se tenga mayor comodidad”, dijo.