Las cosas locas de la vida

León, Gto.- Oninaná, el niño que hace 38 fue raptado en la Plaza Principal de León, se emocionó y agradeció la publicación en El Sol de León, hace 38 años, de la carta donde el periodista Javier González pedía a la señora que se lo llevó, lo regresara a sus padres, pues lo hizo conservar su apellido, Bachmaier -lo dice con risa-.

Oninaná vive actualmente en Canadá; después de la odisea de su rapto y rescate, sus padres salieron de León para vivir en Oaxaca y viajar por el mundo, pero “Oni” afirma que nunca dejó de sentirse orgullosamente “panza verde” y fiel admirador de Milton Queiroz “Tita”.

"Realmente no tenía claras las fechas en que me raptaron y me entregaron, pero siempre supe que me raptaron en Guanajuato y que aparecí en el D.F. Si ahorita tengo 40 -el primero de marzo cumplo 41-, tendría entonces 2 años 10 meses… ¡No manches...es que no manches!, exclama cuando contacta por Facebook, con la hija de Javier González, la también periodista, Violeta.

Ví el mensaje y la carta.. es algo que no te esperas... para mí siempre fue como una historia muy especial.

Oninaná con sus padres cuando jóvenes y vivían en León, lugar donde nació

Oninaná menciona que se presenta como "Oni, todos mis amigos así me dicen o Colibrí, que es lo que significa". Los muy íntimos, le dicen "¡Qué onda Güero!", expresa con una carcajada y en tono muy mexicano.

Cuenta que después del rapto, sus papás se fueron a vivir a Zipolite pero siguieron viajando por el mundo. Cuando tenía siete años de edad, se mudaron a Chachalapa, Oaxaca, donde una comadre de su madre les mostró un periódico de la costa oaxaqueña que traía su caso. “Fue la primera vez que tuve como una visión en papel de eso, porque mis papás nunca guardaron ningún perdiodico… y ahora, después de tantos años… no me lo esperaba; es algo muy loco, muy especial y muy bonito.. de esas cosas locas que tiene la vida, que piensas que nunca te va a pasar… entonces encuentro muy padre, muy chingón que esto esté pasando”, expresó sobre el reencuentro.

Agradeció a Javier González, “porque yo sé que él hizo mucho, hizo que siguiera teniendo mi apellido”. Luego de una carcajada, afirma: “nací en Guanajuato, nací en León; soy panza verde totalmente; soy guanajuatense… Mi equipo es el León y mi ídolo era Milton Queiroz Tita.. Aunque viviera en Oaxaca, siempre seguía al León”, finaliza.