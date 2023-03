Las botanas de León: ¿En peligro de extinción?

León, Gto.- En León, somos botaneros y "garnacheros" por excelencia. Consumidores de carnitas de puerco, guacamayas, taquitos dorados, churros preparados, papás fritas, chicharrones y demás.

Estos típicos platillos "panzas verdes", podrían estar en riesgo, luego del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la Ley General de Salud que entrará en vigor a partir de septiembre próximo, en el que se prohíbe la libre venta de alimentos con aceites parcialmente hidrogenados conocidos como grasas trans.

En el decreto, publicado el 24 de marzo, se adiciona a la Ley General de Salud el artículo 216-Bis en el que suscribe, que "Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial".

Es decir, que los alimentos preparados en aceites recalentados, como duros, frituras, papitas, comida rápida (alitas, carne para hamburguesas, quesadillas, gorditas y sopas cocinadas en aceite, contienen estas grasas trans.

De acuerdo al último párrafo del decreto mencionado, la Secretaría de Salud, establecerá las bases de regulación para la comercialización de estos productos.

Juan Velázquez, un vendedor de guacamayas, duros, taquitos y otros antojitos en el jardín del Barrio de San Juan de Dios, desconocía la publicación de este decreto, pero para él es difícil que se logré regular la venta y consumo de estos productos, ya que no todos los negocios o puestos, están regulados.

"Nosotros contamos con todos los permisos, tanto para el espacio público que ocupamos, como los lineamientos de salubridad. No sabia de este decreto, pero ya será cuando las autoridades nos digan cómo estará el movimiento y tenemos que acoplarnos, pero hay mucho negocio que no está registrado, hay personas que tienen su puesto en su casa y no hay ningún problema, siento que es complejo que puedan regular a todos los negocios, puestos y vendedores". Comentó.