Lanzan convocatoria de Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021

León, Gto.- Los universitarios de escuelas públicas en situación económica estrecha, pueden solicitar la Beca Federal de apoyo a la Manutención 2021, para que continúen sus estudios de Educación Superior.

Los alumnos que pertenecen a las siguientes universidades cuyas siglas son las siguientes ellos no tienen derecho a la mencionada beca, Así la ENAH, IPN, UAM, UNAM Y UPN, no pueden obtener dicho apoyo.

La fecha para que los estudiantes puedan realizar el registro para ser candidatos a recibir la beca es del 8 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021.

Los requisitos de la Convocatoria Beca Federal apoyo a la Manutención 2021-II son los siguientes:

Estar inscrito en licenciatura, licencia profesional o Técnico Superior Universitario (TSU) en alguna IPES del país (excepto ENAH, IPN, UAM, UNAM y UPN). Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea igual o menor a la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), vigente al momento de solicitar la beca.

No recibir de manera simultánea, otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal centralizada. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita. Contar con una CLABE Interbancaria registrada en el SUBES.

Registrar su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

Un apoyo económico de hasta $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la suma de 2 bimestres (septiembre-octubre y noviembre-diciembre). Cada bimestre equivale a $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100M.N.), los cuales serán pagados en 2 exhibiciones, la primera será un depósito de prueba de un centavo y posteriormente, un pago complemento, que considere el resto del apoyo económico.

El número de becas asignadas dependerá del presupuesto disponible del programa presupuestal a la fecha de la publicación de resultados y que se asignará a esta convocatoria.

Para recibir el pago de la beca, los alumnos deberán tener una cuenta bancaria activa de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes.

La Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asociada a la cuenta bancaria, deberá registrarse en el SUBES del 08 de septiembre al 21 de octubre del 2021, en el menú “Solicitud”, apartado “CLABE Interbancaria”.

El registro de la CLABE Interbancaria no asegura el otorgamiento de la beca.

Criterios de compatibilidad de la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2021 – II con otras Becas Benito Juárez.

La Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021 sí es compatible con: Excelencia, Capacitación, Prácticas Profesionales, Servicio Social, BAPISS, Movilidad Nacional y Titulación.

La Beca Federal de Apoyo a la Manutención 2021 no es compatible con las siguientes becas: Jóvenes Escribiendo el Futuro y Movilidad Internacional. Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin.

Cuando se detecte que una persona recibe dos becas para el mismo fin, se consultará al becario para que en el término de 5 días naturales manifieste qué apoyo desea conservar. De no existir respuesta en dicho plazo, se cancelará la otorgada por el Programa de Becas Elisa Acuña.

El Procedimiento para obtener la Beca Federal Apoyo a la Manutención 2021-II será previo al inicio del período de registro de solicitudes, las IPES deberán registrar en el SUBES la ficha escolar actualizada de los estudiantes de su Institución, haciéndose responsables de los datos que registren.

Una vez que el alumno corrobore que su información escolar es correcta, deberá activar la ficha escolar para solicitar la beca (aquí te decimos cómo activar la ficha) En caso de que los datos de su información escolar sean incorrectos, antes de activar la ficha escolar deberá acudir o comunicarse a la unidad correspondiente de su IPES para solicitar la corrección de sus datos.

El trámite de la beca es gratuito y los aspirantes deberán realizarlo personalmente.