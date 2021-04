Lamentan hoteleros perder voz y voto en los Consejos de Turismo del estado

León, Gto.- Juan Pablo Rocha Moreno, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, del Municipio de León, desconoce las razones por las cuales este gremio ya no formar parte de los Consejos de Promoción Turística y Estatal de Turismo, siendo que aporta por el pago de impuestos, 4 %.

“El pago de impuesto que se genera nosotros lo retenemos a los turistas y nos interesa mucho seguir generando esta participación”, expresó.

El líder hotelero expresó que “el pasado 31 de diciembre se publicó en el diario oficial del Estado de Guanajuato, las modificaciones y los cambios que se estaban generando para la integración de este Consejo, lo cual nos causó sorpresa a todos los presidentes de las asociaciones, porque la institución de los hoteleros está quedando fuera de estas participaciones”.

Porque tienen interés en seguir participando, es que “estamos en la apertura al diálogo” y buscan conversaciones con la Secretaría de Turismo, “para tener voz y voto en las decisiones en pos del turismo en Guanajuato”.

“No podemos anteponer situaciones y decisiones personales porque está de por medio la institución que es lo que más nos interesa seguir salvaguardando por el bien del turismo y de la hotelería del estado de Guanajuato”, señaló.

Explicó que el rubro empresarial de hoteles y moteles tiene un aporte importante el turismo guanajuatense. “Aportamos aproximadamente el 40% del ingreso turístico en el estado de Guanajuato, yo creo que eso ilustra la importancia de que el sector siga formando parte de la toma de decisiones o de las acciones que se estén realizando”.

“Nos parece importante seguir coadyuvando en todas las acciones que tengan que ver para seguir posicionando como uno de los principales destinos que generan muchas fuentes de empleo”.

SÍ COMO INVITADOS

Juan Pablo Rocha destacó que su participación será únicamente como invitación. “Ya recibimos una invitación por parte del secretario para estarnos sumando en participar como invitados y no como miembros de un consejo de turismo, ni un consejo de promoción turística del estado”.

Pese al estar fuera de los consejos se mantienen conversaciones con Juan José Álvarez Brunel, sin embargo ya no tienen voz y voto en las decisiones elementales “ya externamos nuestras opiniones y no estábamos de acuerdo que se nos hubiera excluido, fue por lo que el secretario nos hizo ese ofrecimiento a tener reuniones periódicas, con el sector hotelero, no formar parte del consejo, simplemente ya no formamos parte”.