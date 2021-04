Lamenta Alejandra Gutiérrez comportamiento de policías detenidos en León

León, Gto.- Luego de que en León 5 elementos de seguridad fueran detenidos por intento de extorsión en el Barrio del Coecillo, la candidata a la alcaldía municipal por el PAN, Alejandra Gutiérrez, lamentó los hechos y estuvo de acuerdo con la acción realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), pues dijo que es mejor tener a gente mala afuera que adentro de la organización.

“Qué lamentable que un servidor público que tiene en sus manos tener un trabajo, donde puede mantener a su familia, un trabajo donde puede cambiar la vida de su familia y que es un ejemplo, que está traicionando a su familia y nos está traicionando a los leoneses”, mencionó.

Gutiérrez Campos agregó que un servidor público tiene que cumplir siempre su labor de cuidar a la ciudadanía, no dejando impune las malas acciones que realicen ciudadanos y mucho menos intentando extorsionarlos para que pase desapercibido el delito.

La SSPL, informó que el lunes por la tarde, 5 policías habían sido detenidos por intento de extorsión en el Barrio del Coecillo, a unos sujetos con relación a drogas de diversos tipos, por lo que la candidata a la ciudad reconoció la detención y dijo que ese tipo de acciones no se pueden permitir en la ciudad.

“Me da gusto que se haya actuado porque no puedes permitir la impunidad, cuando tu permites que alguien haga algo incorrecto y no castigas es la invitación a que otros lo hagan y que no pase absolutamente nada y eso no se puede permitir”, mencionó.

Al igual ella mencionó que en su gobierno jamás permitirá que ninguna persona que hace algo malo se quede dentro de su administración, ya que dijo que quien es servidor público y que no le guste servir, mejor se retire y haga algo que sí le guste.

“Es lamentable que haya ese tipo de funcionarios y es lo que no podemos permitir, yo les he dicho qué prefieren a un funcionario malo adentro o afuera, yo lo prefiero fuera, el que no quiera servir, no lo quiera hacer bien, las puertas están muy grandes para que busquen algo que sí les guste, porque el servidor público tiene que tener la convicción de servir”, finalizó.