La vida continúa pese a la contingencia sanitaria

Es un día jueves de junio, un día soleado en el que hizo bastante calor, en el que Esther y otra señora se acompañan mutuamente y esperan el camión que las llevará de regreso a su comunidad, en el que José Christian empuja de su carrito en el que sale a vender tacos de canasta y en el que Heriberto hace cajete a los árboles en lo camellones en el Puente del Milenio, es el cuarto día de una denominada nueva formalidad por parte del gobierno federal luego del programa “Quédate en casa”, el semáforo estatal está en rojo, el coronavirus llegó a León desde la lejana Wuhan en China.

El Puente del Milenio es una zona de la ciudad en donde se entra y se sale de León, en la que se observan tráilers con sus remolques, camiones de pasajeros y trabajadores que se dirigen a las armadoras y empresas automotrices, Esther y su amiga esperan el autobús de retorno a la comunidad de Salitre de Aguilares en Valle de Santiago.

Vienen a la ciudad con más casos de coronavirus

Esther Espinosa de 70 años y viene para recibir tratamiento de quimioterapia a la ciudad más grande de Guanajuato, que es León, que es la que tiene más casos de coronavirus, según cifras de la Secretaría de Salud del Estado con 1,282 casos confirmados, Esther, pese a formar parte del sector de la población con más riesgo, expresó que hace un gasto considerable para llegar “está muy mal, porque no podemos agarrar transporte, a veces nos vinimos en taxi, nos cobran carísimo porque no hay transporte, ahí en el crucero de Huanímaro de ahí nos vinimos en Taxi y para llegar pronto, temprano”.

Esther y su compañera esperan el autobús de regreso a casa.

Espinosa se tapó con su rebozo, es una señora con más de 60 años y que viene de Valle de Santiago, dice que hace como puede para recibir su tratamiento en León y tiene que gastar en taxis “uy como mil, la vez pasada nos vinimos en Taxi de Irapuato y de ahí del transporte pa ya , nos cobran 70 pesos, en el crucero, nos encuentra mi hermano y le tenemos que echar gas y todo, más o menos unos 1 mil 200 pesos si no en taxi, cada 8 días estoy viniendo ahorita en mayo vine seis veces, hasta dos veces, un día no y otro día también, estoy gastando mucho dinero, a veces sin tenerlo, gracias a Dios alcanzamos un camión para acá” dijo Doña Esther mientras a través de los espejos de la central del UNEBUS revisó que no llegara su camión.

Miedo por esa en enfermedad que dicen que anda

Esther y su acompañante son adultas mayores y pese a que la figura del estado de Guanajuato esté toda en color rojo tienen que atravesar carretera para llegar al Hospital General Regional (HGR) de León “aquí en el hospital bueno cuando vengo a consulta, duramos hasta tres horas, hasta que me toca la ficha, si es a quimio duramos dos horas, ahorita venimos a quimio, sí es un problema serio, me están poniendo quimioterapia”.

Salitre de Aguilares

“Nos acompañamos las dos” dice la acompañante de Esther, ambas dicen temer al virus de que ya se ha propagado por el planeta pues es una pandemia en el siglo XXI, y no pisan León, comentó para la OEM “pues sí fíjese, por eso tengo miedo de esa enfermedad que dicen que anda y por eso nada más me vengo y llegamos a la casa y es todo, a nadita, tengo miedo a la ciudad y me voy a la comunidad.

“Una gente la cree y otras dicen que sí, no sabe uno ni que pensar si será cierto o no será” dijo Esther mientras ella y su acompañante, esperan sentadas el autobús.

La vida continua y unos no estuvieron en confinamiento o solo tuvieron pocos días para cumplir con el “Quédate en casa” como Heriberto Ledezma Piña que es jardinero desde hace 15 años, y es que Heriberto se levanta diario antes de las 8:00 a.m. para arreglar los camellones, para hacer cajetes a los pirules , echarles agua y cortar el césped, para darle algo de vista a la entrada de la ciudad.

“Seguimos trabajando” dice Heriberto

“Me levanto seis o seis y media, a veces desayuno, en veces me traigo tortas” nos contó Heriberto que dice que la situación, “ya está como que se quiere componer, como que se quiere componer algo, se ve, quien sabe, hay canijo, quién sabe, la verdad no sé, sí eso sí, seguimos trabajando”

Pese al que el coronavirus esté ya rondando en la ciudad de León con el emblema en su escudo heráldico “El trabajo todo lo vence” a Heriberto no le han descansado “casi no me han descansado, más que una sola vez” sobre el SARS-CoV-2 opina que “quién sabe, cómo te diré, pues sí existe la enfermedad, pienso que sí”.

“Ahorita ni hay gente” dice José Cristian

José Christian empuja su carrito cerca del puente que se creó para darle la bienvenida al nuevo milenio, es un con sol y no tiene más sombra que la que el triciclo en donde transporta sus tacos al vapor le provee, él tiene tres años en esta labor por las mañanas, por las tarde labora en una fábrica de calzado, nos compartió que su labor en esta contingencia sanitaria “no pues sí se bajó la venta, se bajó la venta mucho”

Diario se levanta a las 6:00 a.m. para vender sus tacos de vapor, de queso, frijol, chicharrón, papa y decebrada, día a día, desde las 7:00 a.m. para finalizar a la 1:00 p.m. y él no ha estado confinado en su casa, dice un “no” y opina “está mal luego los que no chambeamos de qué vamos a vivir, bueno los que vivimos al día con qué vamos a comer pues, de lo que gano vivo”.

“En un día bueno me gano unos $300 pesos” dice José que llega desde la colonia 10 de mayo pero sus ventas son afectadas ”ahorita ni hay gente a todos les descansaron, dicen en fábricas y escuelas y nada más los que me paran”.

Es un jueves 4 de Junio, un día soleado, ya se ha propagado la pandemia en la ciudad y pese a eso, se sale a trabajar, hay que conseguir el sustento y conservar el trabajo, esta es la historia de algunos que tienen que salir.