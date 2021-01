La vacuna de la alegría

León, Gto.- La llegada a Guanajuato de la vacuna BioNtech/Pfizer de ARN mensajero que protege contra la Covid-19, significó para médicos y enfermeras guanajuatenses el principio del fin de la pandemia y un mensaje de esperanza para los profesionales de la salud que atienden pacientes que padecen coronavirus.

Juan José Ruiz García, Médico Urgenciólogo del Hospital General de Zona No. 21 del IMSS, en el barrio de San Miguel, quien está en primera línea de batalla contra la Covid-19 recibió su vacuna a las 10:00 a.m. nos compartió que “el hecho de tener la vacuna es un gran aliento, yo como servidor de la salud esto viene a fortalecer mi estado anímico, de seguir luchando en esta gran batalla de esta enfermedad. Fue una de los días más felices que he tenido en los últimos meses, me llenó de gran alegría el hecho de saber que me iban a vacunar y invitar a la población que en cuanto salgan las convocatorias de vacunación acudan a vacunarse sin ninguna desconfianza, el Gobierno está haciendo una gran labor en conseguir la vacunas”.

Olivia Escalante Piña Juan José Ruíz García

“Me siento con una gran alegría, con un gran optimismo, con una confianza, tengo mucha fe que pronto vamos a salir adelante de esta enfermedad. Este es un gran paso, va a ser menos el número de infectados y de contagiados del personal médico”, dijo el Dr. Ruíz.

EN EL PEDIÁTRICO

Olivia Escalante Piña, enfermera del Hospital Pediátrico de León y en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, fue notificada un día antes de que recibiría la inyección contra SARS-Cov-2, comentó en entrevista que “es una alegría el saber que por fin llegó el momento de que pudiéramos ser inmunizados para seguir al pie de lucha dando la atención que merecen los pacientes, ingreso al área Covid en el HRAEB me dedico al área de heridas, el recibir la vacuna pues ya nos da esperanza de que el riesgo de contraer la enfermedad es menor aunque sabemos que no necesariamente vamos a adquirir la inmunidad al 100%”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Gastronómicos, zapateros y en hoteles, trabajadores con salario mínimo

“Da felicidad de que ya vamos a estar menos expuestos al virus y que vamos a poder acercarnos a nuestra familias, que muchos de nosotros nos hemos aislado para evitar el riesgo, principalmente a nuestros padres, desde que inició la pandemia no he tenido contacto físico con mi mamá, solo prácticamente por videollamadas”, contó Olivia quien recibió la inoculación a la 1:30 p.m. este miércoles.

EXCELENTE NOTICIA

William Ramírez Flores es médico de urgencias enel HGZ No. 1 y recibió la inmunización de ARN mensajero de la farmacéutica estadounidense a las 2:30 p.m. compartió que “muchos de nosotros que estamos en el área Covid, estamos un poco restringidos por evitar contacto con las familias, la verdad es que me pareció muy bien ya con esto podré tener menos de riesgo de exposición, principalmente, hacia mi familia, hacia los pacientes y en urgencias estamos en contacto con pacientes Covid-19, fue una excelente noticia”.

“Es una avance importante, no solamente para el personal de salud, sino para todos, esperemos que el próximos se vacunen a todos los grupos de edad, a todo el personal, a todo el público en general, la verdad es que ahorita estamos en un poco más alto que el primero y esperamos que esto pueda ayudar a eliminar el número de contagios y no damos abasto con los pacientes que nos llega”, contó Williams.