La transformación de la industria no solo es digitalizarse

León, Gto.- Respeto al medio ambiente, responsabilidad social, productos personalizados, análisis de datos, transformación hacia el interior de las empresas y pensar en el comercio al exterior, es la combinación para ser competitivos en esta década no solo marcada por una crisis de salud, sino también porque es la del cambio generacional.

El problema en Guanajuato es la resistencia de las compañías familiares que fueron exitosas con el manejo de abuelos o padres y que hoy requieren crear un gobierno corporativo.

El mensaje es claro: competir no es vender más barato, afirmó Luis Ernesto Rojas Ávila, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (Cofoce). Recomendación: No a la maquila; sí a la maquila combinada con el posicionamiento de la propia marca y cumplir con las disposiciones del T-MEC.

Con motivo de la realización de la Feria de la piel y del calzado SAPICA, Rojas Ávila

explica en qué situación está la industria tradicional del zapato y cómo es insuficiente vender o tener encuentros negocios por internet.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO, LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS

Los sectores moda y vestido, de los más golpeados por la pandemia, "tienen que reimaginar y reinventar la manera en que van a entrar de nuevo al mercado nacional e internacional; rediseñar sus modelos de negocio y no solamente sus productos porque los consumidores y el mundo cambió y por lo tanto los hábitos de consumo cambiaron", dijo el director.

"En Guanajuato hay muchos que han hecho la tarea. Lo primero que hay que hacer es entender el mundo pero con data. Sin data, sin análisis de datos es como estar en una década anterior. La data nos permite saber qué es lo que el mercado está demandando, en qué mercados y con qué características".

Ejemplos: "Sabemos que la bota vaquera de alta moda se está vendiendo muy bien. No hay taller de bota vaquera con aplicaciones de alta moda que no esté saturado", menciona. "El calzado escolar no se ha vendido en un año y creemos que ni se vaya a vender en los siguientes meses".

"La data te dice que el producto más vendido en este momento es la pantufla. Entonces ¿Por qué no haces pantuflas? ¿Por qué si la gente no está acudiendo con la misma afluencia a los centros comerciales no lo vendes a través del mercado digital? En lugar de competir con pantuflas de supermercados de menos de 100 pesos, haz una pantufla personalizada, con un diseño que represente, que se identifique con el consumidor".

Luis Ernesto Rojas señala que desde Cofoce, en el último año se ha atendido a 180 empresas de calzado personalizado, marroquinería, fábricas de chamarras, de bolsas y de accesorios para teléfonos inteligentes.

Con estas compañías no sólo se ha trabajo en digitalizarlas, sino que les "hemos llevado con alto valor agregado, con precios elevados, chamarras de mil 500 dólares; ya no vendemos chamarras de cien dólares; a los empresarios los hemos llevado de manera directa a sus clientes".

Agrega que "vendemos botas para motociclistas en 350 dólares; tenis para gamers, gente que juega videojuegos, en 200 dólares. Estamos vendiendo valor agregado; esa es la transformación, tener diferenciación".

CASTIGO A LAS GRANDES MARCAS. CONCIENCIA POR EL PLANETA

Más allá de la pandemia, esos nuevos hábitos de consumo tienen a "las grandes marcas del mundo pasando estragos porque el consumidor ha cambiado; incluso utilizar una marca de lujo ya no está tan bien visto".

Rojas Ávila explicó que "las megatendencias, la economía circular, todo lo que tiene que ver con los materiales biodegradables, la cero contaminación, el impacto ambiental, la conciencia del consumidor para no impactar al medio ambiente, todo esto ha provocado que la gente diga 'yo me compré unos zapatos de materiales biodegradables y no otros porque sé que no estoy impactando al planeta, estoy aportando a la economía circular. Me siento bien, compro con un propósito, obviamente lo compro a través de una página de internet que sé que un porcentaje lo dona para proteger al medio ambiente o a niños con problemas de cáncer'".

Ello ha provocado que la promoción también se modificara. "Esto ha trastocado y desbalanceado a las empresas que antes lo que hacían para vender sus productos era poner a una modelo guapísima, con unos zapatos increíbles caminando en París... realmente todo eso está pasando a un segundo plano; hoy la conciencia de la humanidad se está volcando hacia otra forma".

"Los grandes retos y desafíos de esta década, lo dicen Bill Gates y las grandes mentes, la gran ocupación de esta década es el impacto ambiental, cómo poder restablecer el daño que le hemos hecho a nuestro planeta", añadió.

Esta forma ha implicado que todos los sectores se actualicen y se ajusten a normas internacionales.

"Todo productor de agroalimentos que no se preocupe hacer materiales biodegradables, etiquetas biodegradables, fumigaciones ecológicas, va a tener a tener un impacto en el consumidor porque consumidor simplemente va a decir 'está buenísimo tu producto, me encanta, de hecho es el mejor sabor, pero contamina, pero empleas niños, pero no está cuidando el impacto ecológico, fumigas y estás haciendo daño al medio".

"Los consumidores hoy tenemos acceso a tanta información, a tantas redes, a tanta inteligencia colectiva, a tanta data que puedes rastrear un producto para saber si la carne de tu hamburguesa es de ganado que fue alimentado correctamente, si el método de sacrificio fue dentro de los estándares permitidos de no hacer sufrir al animal... cuestiones que en el pasado nos valían".

T-MEC LO VUELVE OBLIGACIÓN

Aquellas empresas de cualquier giro que se resistan al cambio hacia la protección del ambiente, está destinada a olvidarse de comercializar con el principal socio: Estado Unidos.

"Las autoridades del T-MEC ya están realizando auditorías para precisamente garantizar que las compañías de calzado no empleen menores de edad, no estén impactando el medio ambiente o su impacto sea de acuerdo con las normas… no es un tema menor porque el presidente Biden tiene la bandera ecologista y una de sus promesas fue sobre el cuidado del medio ambiente y entonces esto se convierte en una barrera no arancelaria muy peligrosa".

Luis Rojas comentó que con las disposiciones del Tratado, los productos de todo tipo pueden ser detenidos en las aduanas por no cumplir cierta norma, por no tener etiquetas biodegradables , por no usar envases de materiales reciclados".

"Te pueden hacer una auditoría y descubrir que tienes menores de edad trabajando… se puede volver una pesadilla si las empresas no prevén y no se preparan para la formalización de temas que hasta ahora habían pasado inadvertidos".

Pero hay más, "esto aplica para las empresas que van a exportar o son parte de una cadena global de economía vinculada, cuyo destino final es Estados Unidos y Canadá", afirma el titular de Cofoce.

Es decir, en el caso del calzado guanajuatense, incluye a toda la cadena, por lo que el compromiso -firmado el mes pasado con Sapal- de los curtidores de tener procesos limpios es una obligación del T-MEC.

VENDER O NO VENDER

Rojas Ávila puso de ejemplo un caso real de una compañía muy grande de Guanajuato que se dedica a "hacer cuadros padrísimos, le llevamos un cliente enorme y cuando supo que el cliente le iba a hacer una auditoría, que nosotros le dijimos todo lo que tenía que cuidar, entre ello, no tener a menores de edad trabajando, la empresa decidió mejor no vender… 'prefiero quedarme así, prefiero parar'".

El director afirma que en Guanajuato "no todas las empresas están listas, hay quien no puede elevar su competitividad y el T-MEC los obliga a que lo hagan si es que quiere vender a esos mercados".

En resumen, "toda compañía que quiera reinventarse, que quiera ingresar a la nueva normalidad tendrá que entender el cambio tan grande en la conciencia humana. Más que apostarle a los viejos modelos es apostarle a una empresa que sí sea rentable, que tenga un propósito, que transmita un propósito, que beneficie el medio ambiente, que no lo impacte, que sea una empresa moral, socialmente responsable, que dé un producto de alto valor agregado donde el precio llegue a ser en un momento, irrelevante".

TIPS

El cliente quiere un par de zapatos, sin importar la marca, lo que le interesa es que no lo tenga el vecino, que refleje su personalidad

Reinventarse es considerar la hiper personalización, la economía circular, el comercio digital, entender bien a tu clientela, analizar los datos, data, trabajar en diseño. "Si lo sabemos conjugar, ya sea siendo fabricante de chamarra, de calzado, de bota o vendiendo accesorios, y lo transmitimos, es entonces que viene esa reinvención".

No basta digitalizarse ni vender por internet. "La fórmula hoy no es ser el más barato, ni más competitivo en costos porque tengo un mercado asegurado; hoy la gente prefiere pagar más por unos tenis de mayor calidad a pagar poco por baja calidad".

El desafío del sector moda es dejar de ser maquilador. "No podemos seguir siendo maquiladores, no porque esté mal, sino porque realmente es una estrategia que tarde que temprano cobra la factura. Estoy de acuerdo con las empresas que tienen una estrategia de maquila y lo combinan con una estrategia de posicionar su propia marca y sus propios canales de venta, pero todas aquellas empresas que buscan venderle a las grandes plataformas, a las grandes marcas, a los catálogos y se concentran 100 % en maquilar están en un alto riesgo, en cualquier momento todo se desploma".

EN GUANAJUATO, EMPRESAS FAMILIARES TRADICIONALES FRENAN LA TRANSFORMACIÓN

De todo lo anterior, de la transformación empresarial, de la innovación de productos, de modificar la idea de competitividad, las compañías guanajuatenses aún están lejos de marcar una diferencia.

En una escala del uno al 10, la valoración de Luis Ernesto Rojas es: "Vamos apenas iniciando; ni siquiera al tres hemos llegado". La explicación es que se trata de compañías familiares muy tradicionales.

"Esta década han dicho los especialistas, va a ser en la que se va a dar la mayor transferencia de empresas de una generación a otra, como nunca en la historia ha ocurrido. Una gran cantidad de baby boomers, incluso una gran cantidad de personas de la generación X vamos a traspasar la estafeta a la generación milenial, a la generación Z", menciona.

Agrega que "lo que se está viviendo en Guanajuato hoy, es un tema generacional. Ocurre que en las empresas llega el joven de 30 años que trae cinco o seis años de experiencia y se enfrenta con el papá, con el abuelo, se enfrenta con un sistema inmunológico que toda empresa naturalmente tiene, que se defiende de los cambios; entonces si siempre han vendido por catálogo a tal empresa, el abuelo y papá dirán "si siempre hemos desarrollado este zapato que es el mejor vendido no tenemos porque cambiar'".

Rojas Ávila es claro: "Se está viviendo una catarsis dentro de las compañías de moda, en donde mientras se da esta transformación, esta transferencia, el paso es más lento".

"La pandemia es un garrote que nos dio un trago amargo, una medicina amarga sobre la digitalización, pero la verdad es que aun así, hay muchas compañías que aunque ya son conscientes que tienen que digitalizarse, que tiene que transformarse, no saben cómo hacerlo. Muchas siguen viviendo esa catarsis, ese choque interno generacional, siguen siendo lo que diga el abuelo, lo que diga el papá".

El ritmo con que se dé este cambio generacional es la medida es que vamos a avanzar

"Las organizaciones como la Cámara del Calzado, CANACINTRA, Cofoce y otras, estamos tratando de cambiar la forma de pensar en la cultura empresarial, a través de foros y talleres pero muchas veces no se logra si la cabeza de la empresa no se compromete… Si a los foros va el hijo y no el papá, que es quien toma las decisiones, pues hasta ahí llegó el hijo".

Luis Rojas aseguró que "la velocidad del cambio está directamente ligada al sistema inmunológico de las empresas, a la apertura que puedan tener para ese cambio".

En esa transición o relevo, a decir de Luis Ernesto Rojas, "se debe combinar por ejemplo vender en tiendas físicas y armonizar el producto en esquemas híbridos, la gente va a ir a la tienda a medirse pero va a comprar en línea…”

Los esquemas van a tener que combinarse y convivir; entre más pronto sea, los empresarios van a tener resultados".

Afirma que hay compañías que hace siete años trabajan de esta forma y "hoy su principal punto de ingreso es en línea donde generan mayores ingresos que en sus tiendas físicas".

Además de la digitalización, de la hiperpersonalizacion y de aceptar el cambio generacional, las empresas deben modernizarse estableciendo un gobierno corporativo, incluso si son familiares, deben crear un Consejo Directivo. Pero 99.9 % de las empresas mexicanas familiares no lo han hecho".

"Es un problema estructural; lo mismo pasa en Latinoamérica o en España y en otros países; no es un tema exclusivo de Guanajuato; es un tema humano pero obviamente la apertura cambia de una región a otra".c