La tecnología e innovación deben sumarse al proceso educativo: Alejandra Gutiérrez

Durante la inauguración del Segundo Foro de Nuevas Tendencias Educativas “Innovar para Aprender”, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, dijo que la innovación es una pieza clave en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el foro participaron 3 mil 400 personas, entre autoridades educativas, directores, docentes y estudiantes de carreras afines a la educación.

Ante este foro y un evento que se realizó este miércoles, la alcaldesa destacó que el impulso de la educación es una pieza clave para generar una mejor sociedad y ciudad y pidió a los docentes implementar los 4 pilares de la educación para poder ser mejores: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a convivir y Aprender a ser.

“Yo siempre les he dicho a mis compañeros de gabinete que tenemos que tener claro tres preguntas ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Para quién?, si ustedes tienen bien claro esas respuestas están del otro lado (…) Hoy el llamado es a que sigan preparándose, que sigan aprendiendo nuevas formas, nuevas tendencias”, señaló.

Fue enfática es decir que la tecnología y la innovación son elementos que deben sumarse al proceso educativo.

Por su parte el director de Educación, Jonathan González informó que en este foro se ofrecerán conferencias, paneles y talleres relacionados con la implementación de la tecnología y la Inteligencia Artificial en la educación.

“Este foro tiene el propósito de acercar las herramientas digitales y despertar la curiosidad y creatividad de maestros y maestras para que puedan innovar dentro de las aulas y favorezcan el aprendizaje”, dijo.

Local Firmará municipio de León macroconvenio con el estado la próxima semana

Informaron que desde el Municipio se implementan diversos programas innovadores para contribuir a un mejor aprendizaje, destacan como: Robótica para Peques, Innovar para Aprender” con el que se busca introducir la formación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) a alumnos de preescolar.

Se brindan “Talleres de Robótica” para favorecer el pensamiento lógico- matemático y así fomentar el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas y las vocaciones en carreras técnicas.

“León con Educación en Movimiento” a fin de facilitar a las escuelas tecnología con contenidos educativos digitales.

En este 2023 arrancó el proyecto Tableros KUBO, se trata de un robot educativo basado en desafíos para que los pequeños aprendan a programar.

Escucha Alejandra a estudiantes de secundaria

Además, la alcaldesa convivió con estudiantes de secundaria y preparatoria a quienes pidió no rendirse y luchar por sus sueños.

“No se den por vencidos, que nadie las diga que no pueden, pero también tener en cuenta que no se regalan las cosas, hay que sacrificarse, tener disciplina, echarle ganas y hay que estudiar porque las cosas no suceden solas, nosotros estamos aquí para trabajar con ustedes y buscar que todos sus sueños se hagan realidad”, mencionó.