La T-1 atenderá solo Covid-19

León, Guanajuato.- El Hospital UMAE No. 1 conocido mejor como la T-1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de León, será reconvertido para la emergencia sanitaria por Covid-19 para aumentar la capacidad de atención exclusiva a pacientes con este padecimiento.

Toda su infraestructura, personal y equipamiento médico atenderá sólo a pacientes infectados por coronavirus, informó este lunes la representación del Seguro Social en la entidad.

Pero a pesar de las nuevas funciones, este complejo continuará con los servicios de diálisis, hemodiálisis, quimioterapia y otros urgentes de oncología. Citas y cirugías programadas en otras especialidades quedarán suspendidas a partir de la fecha en que las autoridades de salud federal declaren la Fase III de la emergencia sanitaria.

SUSPENSIÓN DE CITAS Y CIRUGÍAS EN EL ESTADO

De igual forma, los siguientes hospitales suspenderán las citas y cirugías programadas en especialidades, en cuanto entre la Fase III sin afectar los servicios para pacientes en medicina familiar, diálisis, hemodiálisis, quimioterapia y servicios urgentes de oncología:

Hospitales Generales No. 2 Irapuato, No. 7 San Francisco del Rincón, No. 3 Salamanca

No. 10 Guanajuato, No. 4 Celaya, No. 13 Acámbaro, No. 21 León, No. 15 Moroleón, HGR No. 58 León, No. 20 San Luis de la Paz y No. 54 Silao.

La atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todo el estado, continuará con normalidad.

En el caso de la UMAE de Ginecología y Pediatría No. 48, en León, tampoco sufrirá afectación en su funcionamiento, por lo que atenderá la totalidad de citas y cirugías.

Los servicios de urgencias hospitalarias también seguirán con sus funciones ante casos de emergencias reales, en todas las UMF y hospitales del IMSS en la entidad.

