La sociedad necesita escuchar para ver la realidad: Alfonso Cortés Contreras

León, Gto.- “Deja de escuchar al celular y escucha a las autoridades, usa el cubrebocas para afrontar la crisis sanitaria”, este fue el mensaje enviado por el Arzobispo de León, Monseñor Alfonso Cortés, durante la celebración de la misa dominical que se llevó vía virtual a todos los feligreses.

Hoy, esta sociedad necesita escuchar, dijo, para saber que hay mucha pobreza en la vida; vivimos un tiempo en el que se experimenta la pobreza material, no tener a quien amar y la espiritual.

Dame un corazón que escuche

Y llamó a la reflexión, “la verdadera sabiduría es el saber distinguir qué es lo que vale y que no vale, no sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos”.

Añadió que como seres humanos tenemos necesidad de ser escuchados, pero también tenemos necesidad de escuchar; una de las mayores pobrezas del ser humano es no tener derecho a que nadie lo escuche.

“Hoy hemos comenzando a vivir un tiempo que experimenta la pobreza material al no saber escuchar, se ha dicho que en unos años los pobres materiales se van a multiplicar, esa pobreza nos llena de tristeza al no tener que comer, no tener medicina, no tener educación”, indicó Alfonso Cortés.

Al dirigir su mensaje el arzobispo de León, mencionó, “tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que examinar nuestras actitudes a la luz de la palabra de Dios, debemos examinarnos cómo escuchamos al prójimo y como ponemos atención a los demás, en la sagrada escritura escuchar se emplea para decir obedecer”.

“A nivel social, a nivel del gobierno, a nivel de la iglesia, la comunidad tiene que ser escuchada y escuchar, pues una comunidad que pone atención y es tan importante pues tiene ojos claros para saber distinguir el bien y el mal, pero cuando no se ve nada claro, todo se confunde y entonces surge un mundo de sordera de desobediencia y todo parece sin figura, sin rostro”, señaló.